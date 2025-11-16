El llamado de María Corina Machado a militares venezolanos tras dichos de Trump: “La hora decisiva es inminente”

Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, manifestó que el “rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera” de Venezuela.

Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya había tomado una decisión respecto de una eventual acción militar en Venezuela, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, llamó a los militares de su país a que “bajen las armas (…) cuando llegue la hora precisa”.

A través de las redes sociales, Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, manifestó que el “rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera” de su país.

“Lo que va a pasar, ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente, la posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces“, manifestó.

Machado y quienes “ejecutan las órdenes infames” en Venezuela

Además, Machado solicitó que quienes hoy “ejecutan las órdenes infames” en Venezuela, cuando llegue el momento “salgan a abrazar al pueblo, a su pueblo”.

“Tú sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso porque todo a tu alrededor será inequívoco. Sé un héroe y no un criminal, sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia, sé parte del futuro luminoso de Venezuela“, concluyó.