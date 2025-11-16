VIDEO – La inédita súplica de Nicolás Maduro a Trump: cantó Imagine de John Lennon por tensión en el Caribe

El mandatario venezolano apeló a la canción para pedir “paz” en medio del aumento de la presión militar y diplomática de Estados Unidos.

En un acto celebrado en Caracas, Nicolás Maduro sorprendió a los asistentes al interpretar un fragmento de la emblemática canción Imagine de John Lennon mientras se refería al clima de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

El líder del régimen utilizó el célebre tema para reiterar su llamado a la paz y dirigir un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, en medio del aumento de la presencia militar norteamericana en el Caribe, parte de las operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

En las últimas semanas, Maduro y figuras centrales del chavismo han incrementado sus apariciones en zonas públicas, rodeados de civiles. Este comportamiento coincide con el anuncio de la operación estadounidense Lanza del Sur, presentada por Washington como un esfuerzo para frenar el tráfico de drogas en la región. La iniciativa se suma al despliegue militar que Estados Unidos mantiene desde hace tres meses en el Caribe, elevando la tensión diplomática entre ambos gobiernos.

Durante su intervención, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV) y ante un auditorio conformado por juristas que rechazaron la operación estadounidense, Maduro defendió su postura frente a la presión internacional y apeló al simbolismo pacifista de Imagine. Según el líder venezolano, estas maniobras militares son percibidas como una amenaza directa a la soberanía.

Las peticiones de Maduro tras interpretar Imagine

Maduro pidió a la ciudadanía estadounidense “jugar un papel estelar para detener lo que pudiera ser una tragedia” en el continente. También dirigió un mensaje indirecto a la administración Trump, en el que intentó expresarse en un rudimentario inglés: “Peace, peace, peace es la orden. The ording (mal dicho) is the peace. ¿War? No. No war. Thit (también mal expresado), no. Peace, and life and love“.

Además, tras entonar brevemente Imagine y acusar a Washington de pretender “bombardear e invadir” Venezuela, Maduro convocó a sus simpatizantes a colocar la “mano en el corazón” y a comprometerse con la defensa del país.