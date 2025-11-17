El No se impuso en referéndum de Ecuador: las implicancias del resultado contra el Gobierno de Noboa

La no alineación del electorado con el Gobierno y la resistencia a los cambios son algunas de las lecturas de las votaciones ecuatorianas.

En un referéndum que movilizó a más del 80% de los 13,9 millones de electores habilitados, la ciudadanía de Ecuador rechazó las principales reformas impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La propuesta para permitir la instalación de bases militares extranjeras y la convocatoria a una nueva Constitución obtuvo una negativa mayoritaria, en un revés político para el mandatario reelegido en abril.

Con más del 80% de actas válidas contabilizadas, los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran que el No se impuso con un 61,6% frente a la iniciativa constituyente. La pregunta sobre infraestructura militar extranjera también fue rechazada, con un 60,58%. Las opciones relacionadas con la eliminación del financiamiento público a partidos políticos y la reducción del número de asambleístas —de 151 a 73— registraron márgenes más estrechos, con 58% y 53,4% respectivamente.

El resultado fue celebrado por figuras de la oposición. “El pueblo ecuatoriano le dice no a Noboa, a sus mentiras, a su corrupción, a su incapacidad y a su prepotencia”, indicó en su cuenta de X el ex presidente Rafael Correa, quien propuso la creación de la Constitución vigente. Asimismo añadió: “Ojalá sea el inicio de una definitiva estabilidad constitucional del país. Nuestra Constitución es de las mejores del mundo, solo hay que cumplirla“.

Las implicancias del resultado del referéndum en Ecuador

Una de las primeras señales políticas es que el electorado, principalmente joven —el 26,7% de los votantes tiene entre 18 y 29 años, y casi la mitad del padrón tiene menos de 40—, no se alineó de manera automática con la agenda de reformas propuestas de “modernizar” el sistema político por parte del Gobierno.

En ese sentido, otra implicancia es que pese a que la campaña fue corta y sin debates oficiales, las resistencias a las propuestas presidenciales lograron articularse.

EL CNE autorizó a 16 organizaciones políticas y sociales a hacer campaña por el Sí o por el No. Ese primer grupo no logró revertir la desconfianza de una sociedad que ve a los cambios constitucionales responder más a intereses de gobierno y disputas de élites.

El mandatario de Ecuador perdió la oportunidad de reconfigurar el escenario legislativo con una Asamblea reducida y, sobre todo, vio frustrado el intento de contar con mayor margen para acuerdos de seguridad con potencias extranjeras e impulsar una nueva Constitución que redefina los equilibrios de poder.

Noboa reconoció la derrota. “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, expresó en sus redes sociales. El mandatario había defendido los cambios como claves para enfrentar el auge del crimen organizado, en un año que la Policía proyecta como el más violento de la historia reciente.