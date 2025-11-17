Ex primera ministra de Bangladesh condenada a muerte: las razones para enfrentar la pena capital

El ex ministro del Interior también corrió la misma suerte, mientras que el otrora jefe de policía recibió una condena menor al testificar en su contra.

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a pena de muerte esta jornada por un tribunal especial de Dhaka tras ser hallada culpable de crímenes contra la humanidad relacionados con la represión a una revuelta estudiantil que terminó con su mandato en agosto de 2024. Hasina se mantuvo ausentada durante el caso al resguardarse en India.

De acuerdo al veredicto dictado por el juez Golam Mortuza Mozumder, “todos los elementos constitutivos de crímenes contra la humanidad han sido cumplidos“. El magistrado determinó que Hasina fue culpable de tres cargos principales: incitación, orden de asesinato y omisión para prevenir atrocidades.

En consecuencia, se decidió dictar la sentencia de muerte contra la ex primera ministra, que en Bangladesh se ejecuta por ahorcamiento. El ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, quien también permanece prófugo, fue condenado a muerte al ser hallado culpable de cuatro cargos dentro del mismo proceso.

En tanto, el ex jefe de policía, Chowdhury Abdullah Al-Mamun, que se encontraba presente y se declaró culpable, fue sentenciado a cinco años de prisión tras actuar como testigo estatal contra Hasina.

La ex primera ministra, a través de un abogado designado por el Estado y en declaraciones divulgadas desde su escondite en suelo indio, definió e fallo como “parcial y motivado políticamente“, afirmando que “el veredicto de culpabilidad era una conclusión previsible“.

Las cifras en Bangladesh que condenaron a la ex primera ministra

De acuerdo a un informe emitido en febrero por Naciones Unidas, hasta 1.400 personas murieron durante la represión de julio y agosto de 2024, mientras el país permanecía en vilo ante la escalada de violencia que siguió la caída del gobierno liderado por Sheikh Hasina.

El actual asesor de salud del gobierno provisional, bajo la dirección de Muhammad Yunus —Premio Nobel de la Paz que asumió como líder interino tras la destitución—, definió la cifra de víctimas en más de 800, con cerca de 14.000 heridos.

En otro comunicado conocido esta jornada, Hasina sostuvo que ella y Kamal “actuaron de buena fe, intentando minimizar la pérdida de vidas” y que perder el control no implicaba premeditación de crímenes contra la ciudadanía.