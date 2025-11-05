Quién es Zohran Mamdani, el alcalde más joven y musulmán en la historia de Nueva York

El nuevo jefe comunal tiene ascendencia ugandesa e india, lo que utilizó como herramienta para atraer público inmigrante.

Zohran Mamdani logró hacer historia al ser elegido como el alcalde de la ciudad de Nueva York. El asambleísta estatal de 34 años se convirtió de esa manera en el primer jefe comunal de origen musulmán y el más joven de la ciudad en un siglo.

Con el 91% de los votos escrutados, el autodenominado socialista demócrata obtuvo el 50,4% de los votos.

Impulsado por una ola de apoyo popular y una plataforma de izquierda, venció al ex gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo (41,6%), —a quién también derrotó en las primarias demócratas — y al abanderado republicano Curtis Sliwa (7,1%). “El futuro está en nuestras manos. Amigos, hemos derrocado una dinastía política“, dijo tras conocerse su victoria electoral refiriéndose a Cuomo, cuyo padre también fue gobernador.

Nacido en Kampala, Uganda, Mamdani se trasladó a Nueva York con su familia cuando apenas tenía siete años y cursó sus estudios secundarios en el Bronx High School of Science. Posteriormente se licenció en Estudios Africanos en Bowdoin College, donde cofundó la filial universitaria del grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina.

El progresista candidato se convirtió en el primer alcalde musulmán de ascendencia ugandesa e india de Nueva York. De hecho, a lo largo de su campaña abrazó sus raíces, en una ciudad reconocida por su multiculturalidad.

Entre sus actos de campaña, ha publicado videos donde solo hablaba en urdu, además de utilizar fragmentos de películas de Bollywood. En otro, incluso, habló íntegramente en español fluido, mostrándose así como una figura política que busca integrar los distintos orígenes que tienen los neoyorquinos.

De tal manera, agradeció a “los propietarios de bodegas yemeníes” y los “taxistas senegaleses” hasta las “tías etíopes”, la “abuela mexicana” y las “enfermeras uzbecas” y subrayó que “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante“.

Las propuestas que llevaron a Mamdani a convertirse en alcalde

El eje fundamental de la campaña de Zohran Mamdani estuvo centrado en el alto costo de vivir en Nueva York. “Esta es una ciudad donde una de cada cuatro personas vive en la pobreza, una ciudad donde 500.000 niños se acuestan con hambre cada noche“, aseguró en una entrevista reciente con la BBC, poco antes de triunfar en las elecciones.

Entre las propuestas que presentó a lo largo de su campaña destacan la de congelar los alquileres de las viviendas e implementar un servicio gratuito de autobuses en la ciudad. Además propuso establecer una cadena de supermercados municipales enfocada a precios accesibles y guarderías gratuitas para niños de entre seis semanas y 5 años de edad.

Asimismo, afirmó que buscará triplicar la construcción de viviendas con alquiler estabilizado, en su búsqueda por hacer a Nueva York una ciudad más asequible. En contraposición, sus críticos apuntan a que sus políticas son muy ambiciosas y que dificultarían la posibilidad de llegar a acuerdos con su oposición.