Crisis en Ecuador tras referéndum: dos ministros de Noboa dimiten tras rechazo a nueva Constitución

Tras su derrota electoral, los ministros de Noboa habrían puesto su cargo a disposición, algo que Presidencia no se ha referido.

Los ministros de Trabajo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador, Ivonne Núñez y Danilo Palacios respectivamente, renunciaron a sus cargos en el gobierno del presidente Daniel Noboa, horas después de su derrota en el referéndum que buscaba, entre otras cosas, instaurar una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución.

“Gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio del Trabajo del Ecuador. Construimos las normas jurídicas en: igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta. Han concluido mis funciones como ministra de Estado”, detalló Núñez en su cuenta de X. “Gracias al presidente Daniel Noboa por habernos permitido desde el ministerio sentar las bases en legislación laboral para jóvenes, mujeres y adultos mayores”, añadió sin dar mayores detalles su salida.

Palacios, en tanto, agradeció a Noboa por darle “el honor” de liderar el ministerio el ministerio, junto a sus colaboradores y gremio productivo por el apoyo a su gestión. “Hoy retorno a la empresa privada para continuar trabajando y aportando al desarrollo y progreso de este país que tanto amo“, añadió en un comunicado compartido en X.

Se trata de las primeras bajas del Gobierno luego del proceso electoral del domingo. Durante el día, algunos medios locales llegaron a señalar que todos los ministros de Ecuador habían puesto sus cargos a disposición de Noboa. No obstante, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia no emitió un comunicado oficial al respecto.

La derrota de Noboa en Ecuador que llevó a dimitir a sus ministros

La jornada marcó la primera gran derrota en las urnas de Noboa, luego de que las cuatro preguntas que él impulsó fueran rechazadas por los ecuatorianos.

Además de la propuesta de establecer una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, además se incluía en el referéndum permitir bases militares extranjeras, reducir el número de integrantes del Parlamento y retirar la financiación pública a los partidos políticos. Todas fueron rechazadas.