Quién era Natalia Duque-Wilckens, la chilena que murió atropellada por un joven de 19 años en EEUU

Como Jack Thomas Etheridge, de 19 años, fue identificado el joven que atropelló y mató a la chilena Natalia Duque-Wilckens, quien trabajaba en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

El hecho ocurrió el pasado 11 de noviembre, en la localidad de Raleigh, cuando Etheridge no cedió el paso al girar en una esquina e impactó a la mujer con camioneta Ford, provocándole heridas que poco después le costaron la vida.

De acuerdo con lo informado por la policía estadounidense, citaron al joven conductor por homicidio culposo con vehículo, aunque no precisó si lo arrestaron.

Quién era la chilena que murió atropellada en EEUU

A través de un comunicado, la Universidad Estatal de Carolina del Norte entregó sus condolencias por el deceso de la profesora chilena tras ser atropellada en una calle cercana al campus donde impartía clases.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra colega Natalia Duque-Wilckens y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Se está brindando apoyo y recursos a quienes en nuestra comunidad se han visto afectados por esta pérdida“, señaló la universidad.

Según detalló la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la mujer era docente en el Departamento de Ciencias Biológicas de esa casa de estudios. Además, se informó que Natalia tenía títulos de posgrado de la Universidad de Chile y la Universidad de California.

En Chile, en tanto, el Instituto Alemán de Frutillar expresó su “profundo dolor” por el deceso de la profesora, a quien describió como “nuestra amada Natalia Desidrée Duque-Wilckens; esposa, hija, hermana, nieta, tía, amiga, compañera, artista y científica creativa, mentora cariñosa y luchadora incansable por el cambio“.

Además, invitó a la ceremonia con la que la comunidad despedirá a la profesora, la que se llevará a cabo este miércoles 19 de noviembre a las 18:00 horas, en la Iglesia Luterana El Redentor, en Providencia.