Trump afirma que se reunirá con Zohran Mamdani en la Casa Blanca: la fecha de la cita y de qué hablarán en el encuentro

La relación entre el mandatario y Mamdani estuvo marcada por meses de declaraciones cruzadas entre ellos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recibirá al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, este viernes en la Casa Blanca. Tras una relación tensa, se confirma el primer encuentro entre ambos desde la victoria electoral del dirigente demócrata y cierra un período de intercambios públicos que marcó la campaña municipal.

“El alcalde comunista de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, pidió que nos reuniéramos. Decidimos que esta reunión tendrá lugar en la Oficina Oval, el viernes 21 de noviembre“, indicó Trump a través de una publicación realizada en su plataforma Truth Social. El mandatario además aseguró que entregará mayores detalles sobre el encuentro en los próximos días.

Por su parte, la oficina del alcalde electo confirmó la cita a través de su vocera, Dora Pekec, en un comunicado: “Como es habitual para una administración entrante, el alcalde electo planea reunirse con el presidente en Washington para tratar seguridad pública, seguridad económica y la agenda de asequibilidad por la que votaron más de un millón de neoyorquinos hace solo dos semanas“.

El reconocimiento de Mamdani con su reunión de Trump en la Casa Blanca

Previamente, Mamdani mencionó en una entrevista previa con MS NOW que su equipo ya había iniciado acercamientos con Washington. “Nos comunicamos con la Casa Blanca, debido al compromiso que asumí con los neoyorquinos: que estaría dispuesto a reunirme con cualquiera, siempre que fuera en beneficio de los 8,5 millones de personas que llaman hogar a la ciudad”, indicó el alcalde electo.

La relación entre ambas figuras está marcada por meses de señalamientos recíprocos. El mandatario utilizó el perfil ideológico del dirigente demócrata en discursos y publicaciones, advirtiendo un posible impacto económico para la ciudad. En distintas oportunidades lo mencionó como “mi pequeño comunista“, sin desarrollar sus críticas durante la campaña.

Por su parte, Mamdani respondió en su discurso tras ganar los comicios. “Donald Trump, ya que sé que estás mirando, tengo cuatro palabras para ti: sube el volumen“, indicó.

Posteriormente ambos acercaron posturas, lo que terminó en la consolidación de una reunión entre ambos dirigentes.