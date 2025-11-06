Trump ablanda su discurso contra alcalde Mamdani y lo insta a acercarse a la Casa Blanca: “La iniciativa debería venir de él”

“Tiene que ser un poco respetuoso con Washington, porque, si no lo es, no tiene ninguna posibilidad de éxito”, aseguró el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, debería ser quien se acerque para establecer contacto con la Casa Blanca. Sin embargo, el mandatario evitó confirmar si planea comunicarse directamente tras las fuertes dichos que le dedicó hace unas semanas.

En un tono más conciliador, Trump aseguró en una entrevista con Fox News que sería “más apropiado” que Mamdani lo buscara primero. Al ser consultado sobre la posibilidad de un encuentro entre ambos luego de la victoria del socialista demócrata en las elecciones municipales, el líder republicano tuvo una escueta respuesta que abre una ventana al diálogo: “Veremos qué pasa“.

Trump reiteró que está dispuesto a mantener conversaciones, pero recalcó en que “la iniciativa debería venir del alcalde electo“.

Por el momento, el mandatario no estableció contacto con Mamdani ni con su equipo de transición, a pesar de que el cambio de administración marcará el rumbo político de la ciudad más grande del país.

Durante el diálogo, el presidente se refirió también sobre el tono del discurso de victoria del nuevo alcalde, que calificó de “muy airado” y dirigido “personalmente” a él. “Creo que en realidad es una declaración muy peligrosa para que él la haga. Tiene que ser un poco respetuoso con Washington porque, si no lo es, no tiene ninguna posibilidad de tener éxito“, dijo Trump.

Así, destacó que su intención es que “la ciudad tenga éxito”, pero sin extender su deseo al nuevo alcalde electo. “No quiero que él tenga éxito. Quiero que la ciudad tenga éxito, y veremos qué pasa“, añadió.

Mientras la comunicación entre ambos líderes sigue pendiente, el equipo de transición del alcalde electo se prepara para la toma de posesión que se encuentra prevista para enero del próximo año.