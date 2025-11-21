WSJ: quiénes podrían impedir el “salvataje” de 20 mil millones de dólares a Argentina

El gobierno de Donald Trump se comprometió con Javier Milei para ir en su “rescate”, lo que podría no concretarse.

Según reveló The Wall Street Journal, un grupo importante de bancos de Estados Unidos, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, optaron por no participar en la promesa de una línea de crédito privada por unos US$20 mil millones por parte de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei en lo que interpretaron como un “rescate” paralelo para Argentina.

Se trata de un impedimento a uno de los distintos respaldos que ha entregado Washington, como el intercambio de divisas también por US$20 mil millones, que fue previo a la medida en cuestión.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, las instituciones financieras sólo están dispuestas a avanzar en un paquete significativamente más acotado, cercano a los US$5 mil millones. Estos recursos permitirían al Tesoro argentino enfrentar pagos de deuda por aproximadamente US$4 mil millones en los próximos meses.

Aunque el crédito estuvo en suspenso mientras se definían las garantías frente a eventuales pérdidas, las fuentes señalan que la alternativa de entregar los US$20 mil millones adicionales ya no es una opción que esté sobre la mesa.

La estructura del financiamiento aún se encuentra en estudio. Una de las fórmulas analizadas es un acuerdo de recompra a corto plazo, mediante el cual Argentina entregaría una cartera de inversiones y recibiría efectivo a través de un “repo“. Posteriormente, el Ejecutivo argentino trabajaría con los bancos para emitir deuda en los mercados internacionales y, con esos fondos, cancelar la operación.

No obstante, el WSJ advierte que las conversaciones “están en una etapa temprana y todo podría venirse abajo en cualquier momento“.

La estrechez en la relación de Argentina con Estados Unidos en medio del salvataje

Antes de la llegada del apoyo del Tesoro estadounidense, la administración de Milei enfrentaba un crecimiento en la demanda de dólares por las intervenciones en el mercado cambiario, activadas cada vez que la divisa superaba ciertos umbrales críticos.

La incertidumbre previa a los comicios legislativos intensificó estas presiones, por lo que el swap con Estados Unidos representó un alivio momentáneo para las arcas oficiales.

En paralelo, Trump anunció su intención de importar más carne argentina, una medida que, aseguró, favorecería el ingreso de divisas para el sector agropecuario y, al mismo tiempo, presionaría a la baja los precios de la ganadería estadounidense para “alivianar el bolsillo de las familias norteamericanas”.