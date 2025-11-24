Amenazó con retirar permisos: el plazo que dio Maduro para que aerolíneas reanuden sus vuelos a Venezuela

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) advirtió que “esta decisión reducirá aún más la conectividad, que ya es una de las más bajas de la región”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con retirar los permisos de operación en el espacio aéreo de su país a las aerolíneas internacionales que no reanuden sus vuelos dentro del plazo que les otorgó.

La advertencia del líder del régimen chavista la dio a conocer el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), luego de que varias líneas aéreas de diversos países decidieran suspender sus vuelos comerciales. Aquello, a raíz de la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que alertó el pasado viernes de una “situación potencialmente peligrosa” por el incremento de la actividad militar en Venezuela y el mar Caribe.

Entre las aerolíneas que decidieron suspender sus operaciones desde y hacia Venezuela se cuentan Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Gol, Avianca, Latam, Caribbean Airlines y Turkish Airlines.

El plazo que dio Maduro a las aerolíneas internacionales

De acuerdo con lo reportado por la prensa desde Caracas, Nicolás Maduro les dio un plazo de 48 horas a las aerolíneas internacionales para que reanuden sus vuelos a Venezuela, y dijo que a aquellas que no lo hagan se les revocarán los permisos de operación.

La entidad, que representa a más de 350 compañías, recalcó que las suspensiones de los vuelos corresponden a medidas “temporales” y que reanudarán las operaciones “cuando las condiciones lo permitan”.