Se sumó a otras aerolíneas: los motivos que llevaron a Latam a suspender sus vuelos a Venezuela

Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados para este lunes con destino a Caracas, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional exhortando a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.

La medida, adoptada como acción preventiva, se suma a un creciente número de compañías que han optado por suspender temporalmente sus operaciones en la zona.

Con esta decisión, ya son al menos siete las que han detenido sus vuelos hacia Venezuela, en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha calificado esa presencia como una “amenaza” de “invasión” y como un intento de impulsar un “cambio de régimen“, lo que aumenta la sensibilidad regional frente a cualquier movimiento que afecte la conectividad aérea.

Las aerolíneas que cancelaron sus vuelos a Venezuela además de Latam

Entre las compañías que atendieron la advertencia de Washington se encuentra Turkish Airlines, una de las diez aerolíneas más grandes del mundo.

Según la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, la empresa suspendió sus vuelos previstos entre el 24 y el 28 de noviembre. Un agente de atención al cliente confirmó la información y precisó. “Algunos vuelos se cancelaron entre estas fechas (24 y 28 de noviembre), pero no todos”, aunque sin detallar cuáles.

El sábado, Iberia, TAP, Gol y Avianca fueron las primeras en anunciar la suspensión de sus rutas hacia Caracas. A estas decisiones se suma el antecedente de Caribbean Airlines, que en septiembre ya había informado la interrupción temporal de sus operaciones entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

En su comunicado, Latam recalcó que su prioridad “es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones“, y justificó la cancelación preventiva de la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá programada para el 24 de noviembre. La compañía añadió que “continuará monitoreando diariamente la situación para mantener informados a sus pasajeros“.