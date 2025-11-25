Los descargos del vicepresidente Lara a Rodrigo Paz que dificultan el inicio del nuevo Gobierno en Bolivia: “No tiene idea”

“Se van a dar cuenta al final con el tiempo de que Rodrigo Paz solo es mentiroso”, indicó el número dos de Bolivia en redes sociales.

Dos semanas han transcurrido desde la toma de posesión y el nombramiento del gabinete de Rodrigo Paz en Bolivia, un periodo de tiempo que ya le significó entrar en su primera crisis institucional: su propio vicepresidente, el ex oficial de policía Edman Lara, arremetió abiertamente contra él. A través de redes sociales, el número dos de la nueva administración ha tratado de “mentiroso” y “cínico” al mandatario.

Popular en TikTok, el vicepresidente atacó con dureza al presidente boliviano: “Él dice que sus prioridades son solucionar los problemas de la gente, pues déjeme decirle, Rodrigo Paz, que usted miente. No ha solucionado hasta ahora ningún problema de la gente“. Luego nombró algunas promesas electorales y criticó que no haya cumplido ninguna.

“Todavía es cínico y dice que tiene prioridades grandes“, indicó. Asimismo, Lara afirmó sin pruebas que consiguió “abrir mercados” en China, Corea del Sur, India y Japón. También mencionó su participación en la COP30 en Brasil y la creación de un proyecto de ley para eliminar la renta vitalicia a los ex presidentes, que fue una de sus promesas de campaña.

El vicepresidente señaló que Paz está “mal asesorado” y que “no tiene ni idea de lo que está haciendo“, asegurando que su entorno son “gente corrupta“. “El tiempo me va a dar la razón, tengo la conciencia tranquila. Estoy trabajando por la patria y lo voy a demostrar. Y se van a dar cuenta al final con el tiempo de que Rodrigo Paz solo es mentiroso“, concluyó Lara.

Las tensiones que llevaron a la disputa entre Paz y su vicepresidente

Lara, ex oficial de la Policía boliviana que ganó notoriedad en TikTok por denunciar corrupción en su institución, llegó a la vicepresidencia tras jurar en la Asamblea Plurinacional. Allí anunció que su partido, Nuevas Ideas con Libertad, competiría con candidatos propios en las subnacionales, pese a que la ley excluye a fuerzas con personería obtenida 90 días antes de la convocatoria, como la suya.

Su relación con el presidente Rodrigo Paz se tensó rápidamente: afirmó que ya no responde sus llamadas y recordó que muchos apoyaron al “binomio del pueblo” por él. Desde la COP30 en Belém, volvió a cuestionar al mandatario y acusó a parte de su gabinete de estar “manchado de corrupción“, adelantando nuevas denuncias.