La propuesta del presidente de Bolivia para mejorar las relaciones con Chile “sin dejar de lado nuestro mar”

“Tenemos que cambiar nuestra relación con Chile, sin dejar a un lado nuestra irrenunciable lucha por nuestro mar”, manifestó Rodrigo Paz.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, manifestó que su país debe “cambiar la relación” con Chile, dado el diálogo abierto que mantiene con el mandatario chileno, Gabriel Boric, aunque recalcó que aquello no implica renunciar a su demanda de acceso al mar.

“Tenemos que cambiar nuestra relación con Chile, sin dejar a un lado nuestra irrenunciable lucha por nuestro mar”, manifestó Paz, durante un acto de aniversario de la región amazónica de Beni

En esa línea, el jefe de Estado de Bolivia recordó que, tras la asistencia de Boric a su investidura, se abrió “una estrategia de comunicación e infraestructura”, con el propósito de mejorar las relaciones bilaterales con Chile.

Estrategias para mejorar las relaciones entre Bolivia y Chile

“Me pongo a la orden, yo estoy en diálogo con el presidente (Gabriel) Boric para todo lo que va a ser la estrategia de comunicación, infraestructuras, pero además lo he dicho públicamente, tenemos que cambiar nuestra relación con Chile“, puntualizó Rodrigo Paz.

“Al ser uno de los países fronterizos (…) tenemos que dar de comer a nuestra gente y nuestra gente necesita gobiernos ágiles, rápidos y flexibles para cambiar nuestra historia”, añadió.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, asumió el 8 de noviembre en una ceremonia a la que asistió Gabriel Boric junto a otros cuatro mandatarios de países vecinos.