ONU inicia el proceso para definir al próximo secretario general: estas son las fases que debe superar Michelle Bachelet

La ex presidenta de Chile figura como una de las candidatas a suceder al portugués António Guterres, quien deja su cargo el 31 de diciembre de 2026.

Esta semana, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, anunció el inicio del proceso formal para nombrar al próximo secretario general de las Naciones Unidas, donde la ex presidenta Michelle Bachelet aparece como una de las candidatas.

Bajo este contexto, la diplomática alemana manifestó que “el mundo espera que el próximo secretario general proporcione un liderazgo fuerte, dedicado y eficaz para cumplir con los tres pilares de las Naciones Unidas: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo, y para preparar a las Naciones Unidas para el futuro”.

En esa línea, sostuvo que firmó la carta junto al presidente rotatorio del Consejo de Seguridad, el sierraleonés Michael Imran Janu, lo cual da inicio formalmente al proceso para seleccionar al próximo secretario general que tome el lugar del portugués António Guterres, quien finaliza su mandato el 31 de diciembre de 2026.

En la misiva conjunta, la ONU solicita a los Estados miembros que contemplen “la nominación de mujeres como candidatas al puesto de secretario general, la importancia de la diversidad regional, la transparencia en las campañas, la divulgación de información y disposiciones sobre la retirada de candidatos”.

Quien asuma este cargo lo hará el 1 de enero de 2027, y en este marco destacan diversos nombres, tales como la ex presidenta Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la ex vicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, entre otros/as.

Cómo es el proceso para definir al próximo secretario general de la ONU

La carrera por la Secretaría General se acelerará el próximo año, cuyo proceso cuenta con diferentes fases, donde los Estados podrán presentar a sus candidatos.