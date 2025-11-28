Muertos por incendio en Hong Kong aumentan a 128: todo lo que se sabe hasta el momento

El número de muertos por el devastador incendio que consumió varios rascacielos residenciales en Hong Kong aumentó este viernes a 128, según confirmaron las autoridades locales. El siniestro, considerado el peor en casi 80 años, dejó además un complejo panorama para los familiares de unos 200 desaparecidos. Hasta ahora, 89 de los cuerpos recuperados no han podido ser identificados.

El fuego se originó la tarde del miércoles en los tradicionales andamios de bambú instalados en las torres en reparación de la urbanización Wang Fuk Court, un complejo de unos 2.000 departamentos ubicado en el distrito Tai Po, al norte de la ciudad. Las llamas avanzaron rápidamente por los edificios de 31 pisos y ardieron sin control durante más de 40 horas.

El Departamento de Bomberos informó que el incendio quedó “prácticamente extinguido” durante la mañana del viernes, momento en que dio por finalizadas las operaciones de búsqueda de sobrevivientes, advirtiendo que el número de víctimas fatales aún podría seguir aumentando.

En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Chris Tang, detalló que se han identificado solo 39 cuerpos y que 79 personas resultaron heridas. Asimismo, explicó que las investigaciones se centran en las causas exactas del siniestro, incluida la presencia de andamios inflamables y las mallas plásticas que suelen envolver las estructuras en reparación.

Fallas en los sistemas de alarma en medio de incendio en Hong Kong

El jefe de los bomberos, Andy Yeung, reveló un aspecto especialmente grave: los sistemas de alarma contra incendios de los edificios afectados “no funcionaban correctamente“. Añadió que se adoptarán “medidas coercitivas” contra los contratistas responsables. Algunos residentes confirmaron a la agencia de noticias AFP que no escucharon ninguna sirena y que debieron tocar puertas para alertar a los vecinos mientras el fuego avanzaba.

El desastre se ha convertido en el incendio más letal registrado en Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de un gran fuego dejó al menos 135 muertos. Aunque los incendios mortales fueron durante décadas un riesgo habitual en la ciudad, especialmente en zonas vulnerables, las mejoras en seguridad habían reducido significativamente su frecuencia, hasta ahora.