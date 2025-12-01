Miles de videos de abuso infantil y zoofilia: la presunta red de explotación de menores descubierta en Australia

Las autoridades aún no identifican a las víctimas ni el origen de los videos encontrados durante los allanamientos.

La policía de Australia reveló la acusación formal contra cuatro hombres detenidos en Sídney, presuntamente involucrados en una red internacional dedicada a compartir material “satánico” de abuso infantil. Según informó la policía estatal de Nueva Gales del Sur en un comunicado, los arrestos se concretaron tras una investigación que apuntó a una “red internacional”.

Las indagaciones permitieron identificar una estructura operativa en dicha ciudad. “Durante la investigación, los detectives descubrieron una red de pedofilia basada en Sídney involucrada en la posesión, distribución y facilitación de este material mediante un sitio web administrado internacionalmente”, detalló la institución.

El jueves pasado, agentes especializados detuvieron a los cuatro sospechosos. Entre ellos figura un hombre de 26 años, señalado como presunto líder del grupo, quien enfrenta 14 cargos. donde destaca el uso de un servicio de transporte para distribuir material de abuso infantil. Los otros tres detenidos, de 39, 42 y 46 años, fueron arrestados en un edificio. Se les imputan diversos delitos vinculados al almacenamiento y distribución de contenido de explotación infantil.

La detective Jayne Doherty, del escuadrón de crímenes sexuales, subrayó la gravedad del caso y los riesgos asociados. “Debido a la naturaleza del material que compartían y a las conversaciones de las que tomamos conocimiento, nos preocupa que estas personas habrían contactado a algún niño“, señaló en una conferencia de prensa.

Red de distribución de abuso infantil en Australia: los hallazgos hasta el momento

La policía incautó varios dispositivos electrónicos y afirmó haber hallado miles de videos “deplorables” que muestran abusos a menores de entre 5 y 12 años, además de escenas de zoofilia.

Doherty advirtió sobre la expansión de este tipo de delitos: “La distribución de material de abuso infantil, lamentablemente, está creciendo“. Además añadió que el objetivo inmediato es localizar a las víctimas. “Trabajaremos juntos para asegurar que se identifiquen los niños y que sean rescatados lo antes posible“, puntualizó.

Hasta ahora, las autoridades no han logrado determinar el origen de las grabaciones ni identificar a los menores involucrados. Los cuatro acusados permanecerán bajo custodia tras negárseles la libertad bajo fianza, a la espera de su próxima comparecencia judicial.