Papa León XIV volvió a defender la creación de un estado palestino como “única solución” a conflicto con Israel

El Sumo Pontífice detalló que conversó con el presidente turco de la iniciativa, quien ha actuado como mediador en el conflicto.

El Papa León XIV argumentó en medio de su gira por Turquía y Líbano que la creación de un estado palestino es “la única solución” al conflicto en Medio Oriente, sin embargo “Israel todavía no lo acepta“.

Se trata de unos dichos que marcan la agenda del viaje del Sumo Pontífice que heredó del papado de Francisco.

“Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible“, indicó en declaraciones a la prensa por el estado palestino. “También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos”, añadió el Papa.

Desde su elección en mayo, fue la primera vez que el Pontífice estadounidense dio una conferencia de prensa a bordo del avión papal, una tradición adoptada por sus antecesores. Así, confirmó en su respuesta que conversó sobre los conflictos de Ucrania y de Palestina con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, destacando que Turquía tiene “un papel importante que desempeñar” en ambos frentes.

Además el Santo Padre agregó que el Gobierno de Erdogan ya ha ayudado a facilitar contactos a bajo nivel entre Rusia y Ucrania para intentar poner fin a la guerra.

El Vaticano, León XIV y la cuestión del estado palestino

La Santa Sede reconoce desde 2015 el estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados. Desde su elección, León XIV ha expresado su solidaridad con “la tierra martirizada” de la Franja de Gaza, junto con denunciar el desplazamiento forzado de palestinos.

Al aterrizar en Líbano, el Papa brindó un mensaje de paz y “reconciliación“, y un llamado a los ciudadanos a “quedarse” en su país a pesar de la crisis permanente y la compleja recuperación luego de la guerra con Israel.

“Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país“, puntualizó León XIV.