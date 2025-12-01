VIDEOS – Devastación en Asia: ciclones y lluvias extremas dejan más de 1.000 fallecidos por inundaciones

Las intensas lluvias que han azotado Asia en los últimos días provocaron inundaciones masivas y deslizamientos de tierra que dejaron más de 1.000 muertos y centenares de desaparecidos, marcando uno de los episodios meteorológicos más devastadores de los últimos años para la región. Con una amplia diversidad climática y geográfica, el continente enfrenta un desastre a gran escala.

En Indonesia, uno de los países más golpeados, el ciclón Senyar desencadenó deslizamientos e inundaciones catastróficas, especialmente en Sumatra. Más de 604 personas han muerto y más de 460 continúan desaparecidas, mientras los equipos de rescate luchan por acceder a zonas incomunicadas. Ubicado en el Sudeste Asiático, el país ha desplegado militares y policías para asistir a las comunidades afectadas.

Tailandia, también parte del Sudeste Asiático, registró al menos 176 muertos en el sur del país debido al clima extremo. Según su Gobierno, unas 2,8 millones de personas se han visto afectadas, y las autoridades han debido recurrir a puentes aéreos para trasladar pacientes y suministros esenciales hacia zonas completamente sumergidas.

En Malasia, nación situada en la misma zona, dos personas murieron cuando Senyar tocó tierra como tormenta tropical. Aunque el impacto fue menor que en sus vecinos, el país ha reforzado medidas de emergencia ante la persistencia de sistemas atmosféricos activos en su entorno.

Sri Lanka vivió uno de los peores desastres de su historia reciente. El ciclón Ditwah causó más de 355 muertes y dejó 366 desaparecidos, además de la destrucción de más de 25.000 viviendas. La nación insular enfrenta una operación de rescate que, según sus autoridades, es la más compleja jamás emprendida.

Las explicaciones que se buscan en Asia por inundaciones

Meteorólogos consultados pro la agencia de noticias Reuters atribuyen la actual ola de fenómenos extremos a la interacción entre el tifón Koto, que golpea Filipinas, y el inusual ciclón Senyar, formado en el estrecho de Malaca. La simultaneidad de ambos sistemas ha generado un ambiente altamente inestable en la región.

Científicos explican que el calentamiento global actúa como un amplificador: océanos más cálidos alimentan tormentas más potentes y una atmósfera más caliente retiene más humedad, que luego cae en forma de lluvias intensas.

El Sudeste Asiático —que incluye a Indonesia, Tailandia y Malasia— se mantiene entre las zonas más vulnerables al cambio climático, una advertencia que expertos vienen reiterando desde hace años.

A este escenario se suman las recientes inundaciones en Vietnam, que dejaron decenas de víctimas, y los dos tifones consecutivos que afectaron a Filipinas, obligando a evacuar a más de un millón de personas. Estos episodios refuerzan el temor de que la región está entrando en una etapa de eventos extremos cada vez más frecuentes.