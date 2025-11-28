VIDEOS – Devastadoras inundaciones golpean el sudeste asiático: al menos 250 muertos

En los ùltimos días se ha registrado uno de los peores desastres recientes en la región.

Días de precipitaciones excepcionales han provocado una tragedia humanitaria en Indonesia, Tailandia y Malasia, donde más de 250 personas han muerto y cientos permanecen desaparecidas por inundaciones, según confirmaron las autoridades locales en el sudeste asiático.

Las intensas lluvias monzónicas, agravadas por un sistema de tormentas tropicales, inundaron vastas zonas urbanas y rurales, dejando a residentes atrapados en tejados y aislando comunidades enteras.

En Indonesia, el impacto ha sido especialmente severo en la isla de Sumatra. Las autoridades reconocen dificultades para acceder a las zonas más golpeadas, donde al menos 111 personas han perdido la vida y casi un centenar siguen desaparecidas.

El vocero de la policía de Sumatra del Norte, Ferry Walintukan, señaló que los esfuerzos se concentran en “la evacuación y la prestación de asistencia”, aunque advirtió que “el acceso a algunas zonas y la comunicación seguían cortados”.

En la provincia indonesia de Aceh, el retroceso de las aguas dejó paisajes cubiertos de lodo, con vehículos semienterrados y rutas intransitables. Las autoridades mantienen la alerta ante nuevos aguaceros, aunque se prevé una disminución gradual de la intensidad.

El sur de Tailandia es otra de las áreas más afectadas. En Hat Yai, vecinos debieron refugiarse en los tejados mientras aguardaban rescates en bote. El gobierno confirmó al menos 145 muertos, la mayoría en la provincia de Songkhla. La morgue del Hospital Songklanagarind colapsó ante la llegada de cuerpos, por lo que el personal solicitó camiones refrigerados adicionales.

En Malasia, las lluvias torrenciales dejaron bajo el agua partes del estado de Perlis y causaron dos fallecimientos.

Las advertencias de expertos por inundaciones en el sudeste asiático

Expertos advierten que el cambio climático intensifica estos eventos. “Los científicos del clima ya han advertido que los fenómenos meteorológicos extremos… seguirán empeorando a medida que aumenten las temperaturas“, señaló Renard Siew, asesor en cambio climático del Centro de Gobernanza y Estudios Políticos de Malasia. “Eso es exactamente lo que hemos estado observando”.