Israel condiciona avance a segunda fase de tregua en Gaza: espera el desarme total de Hamás

Las posturas rígidas de Israel y la falta de mecanismos para desarmar a Hamás frenan el plan de reconstrucción y seguridad en Gaza.

Israel mantiene su negativa a activar la segunda fase del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza mientras Hamás no comience su proceso de desarme, un punto que ha tensado las negociaciones y frenado cualquier avance hacia el fin de la guerra.

Según una fuente conocedora de las negociaciones, presentada por la agencia de noticias EFE, Egipto ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para alcanzar “una fórmula de consenso” que permita implementar la etapa siguiente del acuerdo, diseñada para incluir la desmilitarización del enclave y el desarme del grupo islamista.

No obstante, reconoció que persisten “importantes obstáculos” derivado de “la intransigencia” de Israel y “la negativa de Tel Aviv de comenzar a implementar la segunda fase del acuerdo antes de que Hamás se desarme y se resuelva el asunto de los combatientes palestinos asediados en el norte y el centro de la Franja de Gaza“.

Las conversaciones permanecen bloqueadas, pese a la visita del jefe del Shin Bet, David Zini, a El Cairo el pasado domingo. De acuerdo con la fuente, Zini se mantuvo fiel a “las posturas tradicionales” de Israel, limitando cualquier posibilidad de progreso. Tampoco dio resultados la delegación de Hamás que viajó a la capital egipcia el jueves anterior con el objetivo de avanzar hacia “acuerdos del alto el fuego más amplios”, especialmente en un momento en que Egipto presiona para activar uno de los puntos centrales de esta fase: la reconstrucción del territorio.

Los detalles de la segunda etapa del plan donde Israel exige el desarme de Hamás

La segunda etapa contempla también un mecanismo de gobernanza transitoria o la formación de una fuerza internacional encargada de la seguridad, aunque la ausencia de “mecanismos” claros para el desarme de Hamás y otras facciones palestinas sigue siendo uno de los principales retos para los mediadores.

“Egipto está tomando medidas, mientras que otras partes están ralentizando la implementación o imponiendo condiciones“, señaló la fuente, recordando que El Cairo ya capacita a nuevos policías palestinos junto a Jordania y prepara una conferencia internacional para financiar la reconstrucción.

Mientras tanto, Israel continúa controlando más del 50% de Gaza. Desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023, al menos 70.112 palestinos han muerto y más de 170.986 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad del enclave.