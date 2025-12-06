“La Unión Europea debería ser abolida”: Elon Musk arremete contra Bruselas tras millonaria multa

El enfrentamiento entre el magnate y la Comisión Europea escaló luego de que se anunciara una sanción por incumplimientos de transparencia y acceso a datos.

Elon Musk volvió a situarse este sábado en el centro de la polémica al pedir abiertamente la “abolición” de la Unión Europea, a la que acusó de operar bajo un entramado burocrático que, según él, está “asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte“.

Las declaraciones se produjeron en una serie de mensajes publicados horas después de que Bruselas anunciara una multa de 120 millones de euros contra X, la red social propiedad del magnate.

La sanción, comunicada el viernes por la Comisión Europea, responde al “diseño engañoso” de la marca azul de verificación, un distintivo que muchos usuarios interpretan como señal de autenticidad, pese a que su otorgamiento es discrecional. De acuerdo con las autoridades comunitarias, este funcionamiento vulnera la Ley de Servicios Digitales (DSA), marco regulatorio que obliga a las grandes plataformas a garantizar prácticas claras y transparentes.

El expediente sancionador también considera otras infracciones, entre ellas la opacidad del repositorio de anuncios y la negativa de la compañía a facilitar datos a investigadores, un deber establecido explícitamente por la DSA con el objetivo de reforzar la supervisión pública sobre el impacto social de estos servicios.

Las críticas de Elon Musk a la Unión Europea

Musk, sin embargo, transformó la multa en una tribuna para intensificar sus críticas al bloque europeo. En su cuenta, acusó a la Comisión de ser una institución que “adora al dios de la burocracia y está asfixiando al pueblo de Europa”. En otro mensaje, reiteró sin matices que “la burocracia de la Unión Europea está asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte”.

El empresario insistió en que “la UE debería ser abolida y la soberanía debería ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos”. El mensaje, convertido rápidamente en el eje de su discurso, fue fijado en la cabecera de su perfil, garantizando su visibilidad para los casi 230 millones de usuarios que lo siguen en la plataforma.