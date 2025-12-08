VIDEOS – Los registros capturados en Japón en terremoto de magnitud 7,6

Un terremoto de magnitud 7,6 remeció este lunes el norte de Japón, generando una inmediata alerta de tsunami por parte de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que advirtió la posibilidad de olas de hasta tres metros e instó a evacuar a miles de residentes. Aunque no se han reportado víctimas fatales ni daños estructurales importantes, las autoridades confirmaron al menos siete personas heridas.

El movimiento telúrico se registró frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con un epicentro localizado a 50 kilómetros de profundidad. La intensidad fue particularmente severa en la ciudad de Hachinohe, donde alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa —de un máximo de 7—, utilizada para medir los efectos del movimiento en superficie y su potencial destructivo.

En las localidades de Oirase y Hashikami, el temblor llegó al nivel 6 inferior. La sacudida se sintió ampliamente desde el norte hasta el centro y este del país; incluso en Tokio, situada a varios cientos de kilómetros del epicentro, se percibió con una intensidad de nivel 2.

La JMA amplió además la alerta de tsunami, aunque con menor intensidad, para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido. El organismo también emitió recomendaciones preventivas para las zonas del Pacífico ante posibles variaciones en el nivel de la marea, instando a la población a mantenerse alejada de las playas y áreas costeras.

Las autoridades locales ordenaron la evacuación de más de 13.000 personas en Hokkaido, Iwate y Miyagi, mientras continuaban el monitoreo de posibles réplicas.

El análisis del SHOA descarta tsunami tras terremoto en Japón y el anuncio de autoridades locales

Paralelamente, en Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) inició un análisis de las eventuales repercusiones del sismo en las costas nacionales y, tras la modelación correspondiente, descartó riesgo de tsunami, al señalar que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para que esto ocurra“.

Tras el fuerte sismo, Japón emitió una advertencia adicional ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos significativos en los próximos días en el norte del país.