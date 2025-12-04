Qué busca Studio Ghibli con su demanda por falsificación de productos decomisados en San Antonio

La querella se presentó contra todas las personas que pudieran resultar responsables penalmente por estos hechos.

El Juzgado de Garantía de San Antonio aceptó una querella presentada por los representantes legales en Chile de Studio Ghibli, el famoso estudio de animación japonés responsable de películas como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro.

Esto luego que el pasado 7 de noviembre, el Servicio Nacional de Aduanas confiscara 600 juguetes falsificados inspirados en Mi vecino Totoro y Doraemon.

Debido a lo anterior, Aduanas emitió una resolución que ordenó suspender el despacho de 300 juguetes falsificados de la marca Totoro, luego de que su personal confirmara que estos productos infringían los derechos de propiedad intelectual e industrial de Studio Ghibli.

Junto a ello, se informó que la querella se presentó contra todas las personas que pudieran resultar responsables penalmente por estos hechos.

Según reveló T13, la querella presentada por Studio Ghibli indica que “la mentada resolución de suspensión se fundamenta en que se trataría de especies que, luego de ser examinadas físicamente por el personal de aforo del Servicio Nacional de Aduanas, fueron consideradas como evidentemente infractoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial de mi representada”, dice la querella presentada por Studio Ghibli.

Asimismo, el tribunal determinó que los juguetes falsificados permanezcan en el lugar donde fueron retenidos, bajo responsabilidad de la empresa importadora, y que la información incluida en la querella sea remitida al Ministerio Público para la investigación correspondiente.