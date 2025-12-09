Con Gaza y México con la mayor cantidad de casos: 67 periodistas fueron asesinados durante 2025

Además, más de 500 se encuentran detenidos en 47 países, en un informe que considera desde el 1 de diciembre de 2024 hasta la misma fecha de 2025.

De acuerdo al informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), publicado esta jornada, 67 periodistas han sido asesinados a lo largo del mundo este 2025, uno más que el año pasado. No obstante, y en el plano positivo, la cifra dista de los 142 registrados en 2012, el número más alto en los últimos 20 años.

Del total de fallecidos, 53 (79%) fueron víctimas de conflictos armados o del crimen organizado. Esto se debe a que la Franja de Gaza se convirtió en el lugar más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación en este último año, siendo seguido por México. Respecto a los géneros, del total se dividieron en 64 hombres y 3 mujeres.

Según cálculos de RSF, en los últimos 12 meses —del 1 de diciembre de 2024 a la misma fecha en 2025—, casi la mitad (43%) de los 67 periodistas fueron asesinados en Gaza por las Fuerzas Armadas de Israel. La organización define al Ejército israelí como “el peor enemigo de los periodistas”, considerando que al menos 29 periodistas han muerto por ellos en la actividad de sus funciones.

En total, desde el 7 de octubre de 2023 donde Hamás atacó a Israel, cerca de 220 profesionales de los medios de comunicación han sido asesinados en la Franja de Gaza.

Paralelamente, en México se registró un 2025 como “el año más mortífero” en el país en al menos tres años con nueve periodistas asesinados. El alarmante registro se extendió hacia América Latina, que acumular el 24% de los periodistas asesinados en el todo el mundo, un número que aumenta a 26% si se suma al Caribe, con Haití.

Más allá de periodistas asesinados: los encarcelados, secuestrados y desaparecidos

Al 1 de diciembre de 2025, 503 periodistas permanecían detenidos en 47 países, según RSF. China (121) y Myanmar (47) continuaron entre los Estados con más comunicadores encarcelados, mientras que Rusia, con 48, ocupó el segundo lugar a nivel global. Además, Rusia concentraba la mayor cantidad de periodistas extranjeros presos: 26 ucranianos, seguida de Israel, con 20 palestinos detenidos.

RSF advirtió también que 20 periodistas siguen secuestrados en el mundo, todos hombres, con Yemen, Siria y Mali como los países más afectados. En 2025, los rebeldes hutíes capturaron a siete comunicadores, lo que convirtió a Yemen en el país con más secuestros en los últimos doce meses.

La organización alertó además sobre la persistencia de casos no resueltos: 135 periodistas están desaparecidos, donde se incluyen nueve mujeres. Algunos llevan más de tres décadas sin ser localizados. Aunque se trata de un fenómeno global, tiene especial incidencia en Siria (37 desaparecidos), México (28) e Irak (12).