VIDEO – El momento en que la hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz

La ausencia de Machado marcó una ceremonia en la que su discurso, leído por su hija, llamó a defender la libertad y la democracia.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 estuvo dominada este miércoles por la ausencia de su galardonada, María Corina Machado, donde su hija, Ana Corina Sosa, fue la encargada de recibir el diploma y la medalla en su nombre durante el acto celebrado en Oslo.

La líder opositora no consiguió llegar a la capital noruega debido a complicaciones surgidas tras su salida de Venezuela. El Comité Noruego del Nobel evitó revelar detalles de su ruta por razones de seguridad.

Ante una sala colmada de autoridades y figuras internacionales —entre ellas, el rey Harald V de Noruega—, Sosa subió al estrado para recoger el reconocimiento de manos del presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes. Los aplausos se prolongaron varios minutos en honor a la dirigente venezolana, cuya figura ha adquirido relevancia global en su defensa de la democracia.

El discurso preparado por Machado fue leído íntegramente por su hija. “Las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad para sobrevivir“, afirmaba en uno de sus pasajes centrales. La opositora subrayaba que el galardón tenía un valor profundo no solo para Venezuela, sino para el conjunto de la comunidad internacional.

“Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz (…) la lección más importante, la que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad“, añadió.

Machado insistía en que “la libertad se conquista cada día, siempre que estemos dispuestos a luchar por ella“, y defendía que la causa venezolana trasciende las fronteras del país. “Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye a toda la humanidad“, declaraba.

Por qué la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre

Minutos antes del acto, el Instituto Nobel confirmó mediante un comunicado que la opositora no podría llegar a tiempo pese a “hacer todo lo que estaba en su mano”. En una conversación telefónica divulgada por la organización, Machado se confesó “muy triste” por su ausencia y agradeció a quienes “han arriesgado su vida” para facilitar su viaje.

El Comité le otorgó el premio el 10 de octubre por su “incansable esfuerzo” en favor de los derechos y libertades en Venezuela y por promover una transición “justa y pacífica” hacia la democracia.