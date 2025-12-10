Todo lo que se sabe sobre el paradero de María Corina Machado y si asistirá a la ceremonia del Nobel

Este miércoles se esperaba que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz en la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo, Noruega. Hasta ayer, su presencia estaba en duda, sobre todo luego de que se suspendiera la conferencia de prensa que tendría.

En las últimas horas finalmente se disipó que la figura opositora al dictador Nicolás Maduro no podrá asistir al evento y será su hija, Ana Corina Sosa, quien reciba el galardón en su nombre y lea el discurso de agradecimiento.

Además de esto, se confirmó que logró salir de Venezuela y actualmente se encuentra en la capital noruega, lo que logró, recordemos, estando en la clandestinidad y sin tener una aparición pública desde 11 meses.

Desde la organización del Premio Nobel aseguraron en una declaración oficial que María Corina Machado hizo “todo lo posible para llegar a la ceremonia de hoy” y su viaje desde Venezuela hasta Oslo fue “en una situación de extremo peligro“.

Su arribo al país nórdico ocurrirá la noche del miércoles o el jueves, señalaron desde la organización del evento. Por otro lado, desde su comando aseguraron que esto no significa que se quedará en el exilio, al contrario.

“Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe (…) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, dijo Magalli Meda, su ex jefa de campaña.