FOTOS y VIDEOS – María Corina Machado llegó a Oslo en su primer viaje fuera de Venezuela en 14 años

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llegó en los primeros minutos de este jueves a Oslo, la capital de Noruega, tras pasar más de un año oculta en su país debido a su rol en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Se trata de la primera vez en 14 años que Machado sale de Venezuela y, un par de horas después de su arribo al país nórdico, se asomó al balcón del hotel en que se aloja y saludó a quienes la esperaban en la calle.

Pero no se quedó ahí, ya que poco después salió del recinto y recibió las muestras de apoyo y el cariño de quienes la fueron a saludar, muchos de los cuales buscaron darle un abrazo.

“¡María, lo lograste!”, le gritaron los presentes, de acuerdo con el reporte de los medios internacionales que se encontraban en el lugar.

Hija de María Corina Machado recibió Nobel de la Paz en Oslo

María Corina Machado tendrá este jueves su primer acto oficial en el Parlamento de Noruega, donde se reunirá con el primer ministro, Jonas Gahr Store. Posteriormente, tomará parte en una esperada conferencia de prensa.

De acuerdo con lo informado este miércoles por el Instituto Noruego del Nobel, la principal opositora al gobierno de Nicolás Maduro se embarcó en “un viaje en una situación de extremo peligro”, con el propósito de hacer “todo lo posible para asistir a la ceremonia” de entrega del premio Nobel de la Paz.

Previo a que se confirmara la llegada de María Corina Machado a Oslo, fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el premio en su nombre.