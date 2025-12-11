VIDEO – “El centro criminal de América”: María Corina Machado denuncia que Venezuela fue invadida por rusos, terroristas y carteles de droga

La líder opositora al régimen de Nicolás Maduro aseguró que en su país ya existen grupos como Hezbolá y Hamás.

María Corina Machado habló por primera vez con la prensa desde que arribó durante la madrugada a Oslo, Noruega, desde Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado“, aseguró desde el Parlamento noruego, acompañada del primer ministro Jonas Gahr Store. Eso sí, dejó en claro que “no diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto“.

A pesar de todo lo que ha vivido, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro indicó que mantiene la “esperanza de que Venezuela sea libre”.

En medio de la conversación con la prensa, María Corina Machado fue consultada respecto de una posible invasión de Estados Unidos. Ante la consulta, aseguró que “Venezuela ya ha sido invadida”, ya que “tenemos agentes rusos, grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, carteles de droga. Esto ha convertido Venezuela en el centro criminal de América”.

“Todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro” y que “es muy peligroso” expresar la oposición a Maduro, debido al poder con el que cuenta.