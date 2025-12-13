“Cientos de personas tienen fotos con él”: Trump le restó importancia a nuevas fotos con Epstein

De acuerdo con lo revelado por los miembros del comité, las fotos de Donald Trump con Jeffrey Epstein forman parte de alrededor de 95 mil imágenes obtenidas en la propiedad del pedófilo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le restó importancia a las nuevas fotos en las que aparece junto al pedófilo Jeffrey Epstein, las que fueron divulgadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El mandatario se refirió al tema tras ser consultado por la prensa acreditada en la Casa Blanca, momento en el que aseguró que los registros gráficos “no son gran cosa”.

Cuando los periodistas le insistieron sobre las nuevas fotos que lo muestran con Epstein, Donald Trump manifestó que “hay cientos de personas que tienen fotos con él“, a la vez que aseguró que no conocía las actividades ilegales del millonario que se suicidó en la cárcel en 2019.

“Todo el mundo en Palm Beach conocía a este hombre“, recalcó el mandatario norteamericano, al dar por cerrado el tema.

Las nuevas fotos de Donald Trump con Jeffrey Epstein

De acuerdo con lo revelado por los miembros del comité, las fotos de Donald Trump con Jeffrey Epstein forman parte de alrededor de 95 mil imágenes obtenidas en la propiedad del pedófilo.

Además del mandatario norteamericano, en el archivo también aparecen Steve Bannon, ex asesor de Trump y referente de la ultraderecha, el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al ex príncipe Andrés.

“Estas imágenes inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo“, dijeron los demócratas.

Por otra parte, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, advirtió que podría iniciar procedimientos legales contra el ex presidente Bill Clinton y su esposa, Hillary Clinton, si se niegan a testificar en la investigación sobre el caso de Jeffrey Epstein.