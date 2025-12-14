Fue catalogado como héroe: La historia de Ahmed al Ahmed, el comerciante musulmán que desarmó a atacante en fatal tiroteo en Australia

Un video muestra el heroico actuar de un transeúnte, quien se abalanza sobre uno de los tiradores y le quita el arma en medio del ataque.

Este domingo se registró un tiroteo en la playa Bondi, en Sidney, Australia, donde las autoridades han informado de 12 fallecidos y 29 heridos.

En medio de esta situación, un transeúnte ha sido catalogado como un héroe, luego de que fuera captado desarmando y reduciendo a uno de los sujetos que protagonizó el ataque terrorista.

Se trata de Ahmed al Ahmed, un ciudadano musulmán de 43 años, padre de dos hijos y propietario de un puesto de frutas en el condado de Sutherland al sur de Sídney. De acuerdo a los videos que se han viralizado en redes sociales, este hombre vestido con una camisa blanca se abalanza sobre uno de los atacantes (camisa oscura) y le arrebata el arma y apunta el rifle hacia él.

Los registros muestran cómo el sujeto comienza a retroceder hacia un puente donde se encontraba otro atacante, mientras que Al Ahmed deja el arma en el piso.

Frente a esto, Chris Minns, primer ministro del Estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, calificó al ciudadano musulmán como “un auténtico héroe” y afirmó que “hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”.

En este marco, el medio local 7News Australia informó que Al Ahmed fue hospitalizado al recibir dos disparos (uno en su brazo y otro en su mano). “Es un héroe, cien por ciento”, dijo a dicho medio su primo, Mustafa, quien sostuvo que se encuentra estable.

Respecto a los atacantes, uno de ellos murió y otro está detenido y en estado crítico tras el tiroteo en la playa en la que se celebraba la festividad judía de Jánuca.

El video que muestra a Ahmed Al Ahmed desarmando a uno de los atacantes del tiroteo en Australia