VIDEOS – “Escenas impactantes y angustiantes”: todo lo que se sabe del tiroteo en concurrida playa de Australia

Imágenes en redes sociales dan cuenta del trágico hecho ocurrido este domingo en una de las playas más populares de Sidney.

Un trágico hecho enlutó a Australia durante la jornada de este domingo, luego de que dos personas protagonizaran un tiroteo en la playa Bondi, en Sidney, asesinando a diez personas mientras que otras 60 fueron heridas.

“La policía está respondiendo a un incidente en curso en Bondi Beach y exhorta al público a EVITAR la zona. Cualquier persona presente en el lugar debe buscar refugio”, informó la policía de Nueva de Gales en redes sociales.

Según se ha precisado, en el lugar donde ocurrió el trágico hecho se llevaba a cabo una fiesta de Hannukkah. Además, esta es una de las playas más concurridas de la capital australiana.

Fueron dos hombres los que abrieron fuego en la zona, desatando el caos entre los bañistas. Uno de ellos, detallaron las autoridades, fue abatido mientras que el segundo logró ser detenido.

A través de su cuenta en X, el Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, declaró que “las escenas en Bondi son impactantes y angustiantes. La policía y los equipos de emergencia están en el lugar trabajando para salvar vidas. Mis pensamientos están con cada persona afectada”.

“Acabo de hablar con el Comisionado de la Policía Federal Australiana (AFP) y con el Primer Ministro de Nueva Gales del Sur (NSW Premier). Estamos trabajando con la Policía de NSW y proporcionaremos más actualizaciones a medida que se confirme la información“, agregó.

Imágenes en redes sociales dieron cuenta del tiroteo que se registró en la capital de Australia y el pánico que vivieron los que se encontraban en Bondi Beach. Otros registros lograron captar a los responsables del hecho.