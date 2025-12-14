Tiroteo en playa de Australia: policía lo calificó de “ataque terrorista” y chilenos no pudieron participar del conteo de votos

Las autoridades, además, actualizaron la cifra de fallecidos, la cual ascendió a 11.

Nuevas informaciones han surgido del mortal tiroteo que se registró este domingo en la playa Bondi, en Sidney, Australia. Según las autoridades, el número de fallecidos ascendió a 11, y entre ellos se encuentra uno de los atacantes, mientras que el segundo involucrado está detenido.

La Policía de Nueva de Gales calificó el hecho como “un ataque terrorista”, mientras que el gobierno local aseguró que fue dirigido “contra la comunidad judía”.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras la primera declaración publicada en sus redes sociales, afirmó que lo ocurrido era “incomprensible” y elogió a los “héroes” que intervinieron para ayudar. Entre ellos, un civil que logró desarmar a uno de los atacantes.

“Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas”, afirmó la autoridad.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo un llamado al gobierno australiano “para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.

Chilenos no pudieron quedarse al conteo de votos en el consulado

Chilenos que acudieron al consulado a votar en la segunda vuelta presidencial también se vieron afectados por el tiroteo en la playa Bondi, Australia.

Si bien el proceso electoral logró desarrollarse con normalidad, muchos de los que querían participar del conteo de votos tuvieron que retirarse a sus casas por seguridad.