Eran padre e hijo: quiénes están detrás del ataque en playa de Australia y qué se sabe de la matanza

La policía encontró una bandera asociada al Estado Islámico en el vehículo utilizado por los sospechosos, lo que habla sobra una ideología extremista.

Medios de Australia han identificado como padre e hijo a los sospechosos de haber de haber perpetrado la masacre en la playa Bondi en Sidney, donde murieron 15 personas.

Los sindicados como los autores son Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, quienes habrían actuado bajo una ideología extremista, según detalló el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Si bien las autoridades australianas todavía no han revelado formalmente los nombres de los Akran, sí han proporcionado detalles de ellos en diversas ruedas de prensa. El joven nació en Australia, mientras que su padre, quién falleció en el tiroteo con la policía en el lugar de los hechos, emigró al país en 1998. El hombre de 24 años se encuentra hospitalizado y enfrentará cargos penales.

En el vehículo plateado que los Akram usaron para trasladarse hasta Bondi, la policía encontró una bandera asociada al Estado Islámico y varios artefactos explosivos improvisados, de acuerdo a fuentes policiales citadas por The Sydney Morning Herald.

Asimismo, una visita el mes anterior a Filipinas, donde mantiene actividad la rama conocida como Estado Islámico de Asia Oriental, aumentó las sospechas sobre una posible radicalización durante el viaje.

Autoridades descartaron ya la existencia de un tercer implicado y no han encontrado pruebas de que los atacantes formaran parte de una célula organizada, indicó Albanese a la cadena australiana ABC.

Los detalles sobre los sospechosos de ataque en Australia

De acuerdo a la policía , Sajid Akram contaba con una licencia de armas de fuego desde hacía unos 10 años, y tras los ataques se incautaron seis armas de su propiedad.

“El padre tenía una licencia de armas de fuego desde 2015. Estamos investigando a fondo los antecedentes de ambas personas“, afirmó el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon. No obstante, agregó que la policía “sabe muy poco sobre ellos“.

Lanyon insistió en la necesidad de evitar especulaciones: “Quiero dar a nuestros investigadores la oportunidad de trabajar a fondo sin especulaciones. Hemos recibido mucha información y quiero asegurarme de que sea precisa… nuestra investigación será exhaustiva“.