FOTOS – “Otra victoria para la ultraderecha en el mundo”: seis portadas internacionales que destacaron el triunfo de Kast

Varios de ellos destacaron el giro a la ultraderecha que dio el país en las recientes elecciones.

El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial no solo acaparó portadas en nuestro país, sino que también en distintos medios internacionales.

Si hay algo en lo que todos coincidieron es el giro a la ultraderecha que dio el país con la victoria del líder del Partido Republicano por sobre la candidata oficialista Jeannette Jara.

En la BBC, por ejemplo, titularon: “Chile da su mayor giro a la derecha desde el retorno a la democracia“. En tanto, el New York Times destacó que lo ocurrido con Kast en el balotaje es “otra victoria para la ultraderecha en el mundo“.

Bloomberg, en tanto, consignó que “La aplastante victoria de Kast impulsa a Chile a la órbita conservadora liderada por EE.UU.“. En tanto, Al Jazeera también destacó que el ex diputado es una persona que impulsa la ultraderecha.

En América Latina, en tanto, otro de los medios internacionales que le dedicó portada a José Antonio Kast fue el argentino Clarín. “José Antonio Kast es el presidente electo y el país marcha hacia un giro radical en el Palacio de La Moneda“, titularon.

A ellos se sumó el peruano El Comercio, donde indicaron que Kast ganó con una “aplastante ventaja” y que “gobernará hasta el 2030”.