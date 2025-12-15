El nuevo Congreso que recibirá a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile

José Antonio Kast asumirá como presidente el 11 de marzo de 2026, fecha en que también cambiará la distribución de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y en el Senado.

José Antonio Kast (Republicano) se impuso sobre Jeannette Jara (PC) en la segunda vuelta y se convertirá en el nuevo Presidente de la República de Chile a partir del próximo 11 de marzo de 2026.

Mientras da sus primeros tras ser mandatario electo, es importante considerar cómo se distribuirán las fuerzas políticas en el Congreso Nacional durante su período en La Moneda, el cual se extenderá hasta 2030.

El mapa de poder en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, la coalición con más escaños es Unidad por Chile con 61, cuyo pacto está compuesto por el Partido Comunista (PC), Socialista (PS), Frente Amplio (FA), Radical (PR), Liberal (PL), Partido por la Democracia (PPD) y Democracia Cristiana (DC).

Con respecto a la derecha, esta se divide en dos pactos: Cambio por Chile (REP, PNL y PSC) y Chile Grande y Unido (RN, UDI, EVO, DEM), que al sumarlos son 76 parlamentarios electos, es decir, un 49% de los 155 que integran la Cámara.

Por partidos políticos, estos son los que tienen más escaños en la Cámara Baja:

Partido Republicano: 31 parlamentarios.

UDI: 18.

Frente Amplio (FA) 17.

Partido de la Gente (PDG) 14.

Renovación Nacional (RN) 13.

Considerando lo anterior, si ambas listas de derecha logran articular acuerdos con los 14 diputados del PDG —varios de los cuales tienen posturas más cercanas a la derecha— podrían llegar a sumar 90 votos. Sin embargo, desde el PDG han manifestado que serán oposición al futuro gobierno.

Lo anterior será clave, ya que se requieren 78 votos para aprobar leyes simples y leyes orgánicas, mientras que para las reformas constitucionales se necesitan 89 votos.

DecideChile.

Cómo se distribuirán los escaños en el Senado 2026 -2030

En las últimas elecciones parlamentarias se renovaron 23 cupos senatoriales, donde el pacto Unidad por Chile (PC, PS, PPD, DC, FA, FR, PL) fue el que obtuvo más senadores electos con 11.

En el segundo puesto se encuentra la lista de Cambio por Chile (Republicanos, Social Cristianos y Libertarios), que alcanzó seis escaños, mientras que en en el tercer lugar está Chile Grande y Unido (UDI, RN y Evópoli) con cinco senadores.

Teniendo en cuenta estos resultados, el pacto Unidad por Chile encabeza el Senado con 20 representantes, tras los 11 escaños que sumó en los comicios de noviembre, aunque no alcanzó la mayoría absoluta de 26 legisladores.

La segunda coalición más fuerte es Chile Grande y Unido, que sumó cinco representantes a los 13 que ya tenían. Es decir, alcanzan el número de 18 senadores.

Respecto a Cambio por Chile, que en este período solo tiene a uno, a partir de marzo del próximo año tendrá siete.

La lista de Verdes, Regionalistas y Humanistas (FRVS y AH) sumó un nuevo escaño, por lo que tendrá tres senadores.

En este marco, continuarán dos independientes en el Senado: Fabiola Campillai y Karim Bianchi.