Los detalles de la demanda de Trump contra la BBC donde exige hasta US$10.000 millones

El mandatario ingresó la acción judicial en un tribunal de Estados Unidos, donde no se emitió el programa en cuestión ni se encuentran disponibles las plataformas principales de la BBC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda contra la BBC por la edición de un discurso que pronunció ante sus seguidores en Washington el 6 de enero de 2021, poco antes del asalto al Capitolio. En la acción judicial, presentada en un tribunal de Miami, solicita hasta US$10.000 millones en indemnizaciones.

Según la demanda, la cadena pública británica habría editado el discurso de forma “intencional, maliciosa y engañosa” en un episodio del programa Panorama emitido hace poco más de un año. Trump reclama US$5.000 millones por presunta difamación y otros US$5.000 millones por una supuesta violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida.

El montaje cuestionado unió fragmentos del discurso separados por casi una hora, dando a entender que Trump dijo a la multitud: “Vamos a caminar hacia el Capitolio y yo estaré allí con ustedes, y pelearemos. Pelearemos como el demonio“.

La BBC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, aunque posteriormente reconoció que la edición fue un “error de criterio”, pidió disculpas y sostuvo que no existe base legal para una demanda por difamación.

El escándalo derivó el mes pasado en las renuncias del director general de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness, en medio de una crisis interna por acusaciones de “problemas graves y sistémicos” en la cobertura de temas como Trump, Gaza y asuntos trans. Las críticas fueron formuladas por Michael Prescott, ex asesor externo independiente del comité editorial del ente, en un memorando filtrado a la prensa británica.

Los detalles de la demanda de Trump contra la BBC

La demanda fue presentada específicamente ante un tribunal federal del sur de Florida, pese a que Panorama no se emite en Estados Unidos y las principales plataformas de la BBC no están disponibles en ese país. Aun así, el equipo legal de Trump afirmó que la edición, difundida una semana antes de las elecciones presidenciales de 2024, constituyó un “intento descarado” de interferir en el proceso electoral.

Desde su reelección en noviembre pasado, Trump ha obtenido acuerdos millonarios en litigios contra grandes medios estadounidenses. En el escrito contra la BBC, sus abogados señalan que la corporación “admitió públicamente su asombrosa violación de la ética periodística“, pero sin demostrar un arrepentimiento real ni cambios institucionales.

Trump, que ha negado reiteradamente su responsabilidad en la insurrección del 6 de enero, indultó este año a cientos de personas implicadas en el ataque, incluidos algunos condenados por actos violentos. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa instaron a la BBC a resistir la ofensiva legal y “dar la pelea“.