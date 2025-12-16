Rusia rechaza propuesta de tregua de Navidad en Ucrania

Rusia rechazó esta jornada la posibilidad de mantener una tregua de Navidad en Ucrania, alegando que solo serviría para reforzar a la otra parte, en respuesta a una demanda del canciller alemán, Friedrich Merz, que proponía detener los combates durante las festividades. La medida buscaba replicar la Tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial, pese a que aquella fue espontánea y no oficial.

“Queremos la paz, no una tregua que dé un respiro a Ucrania para prepararse y continuar la guerra“, afirmó el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, quien ha incidido en que Rusia continuará como lo ha hecho hasta ahora. “Queremos detener este conflicto, alcanzar nuestros objetivos, proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa. Eso es lo que deseamos“.

El vocero del presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que la postura del país es “coherente” y “bien conocida” tanto por parte del lado ucraniano como por el lado estadounidense y no se someterán a “decisiones inviables a corto plazo”.

Peskov responde de esa manera al llamado del canciller alemán para que Rusia decrete una tregua por Navidad, aprovechando la visita durante estos días de las delegaciones ucraniana y estadounidense en Berlín para negociar el plan de paz propuesto por la Administración de Donald Trump.

Los dichos de Zelensky en el marco de la tregua de Navidad en Rusia

En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, explicó durante la madrugada a medios ucranianos que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que se entregue toda la región del Donbas, la que incluye las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, los cuales Moscú no ha podido tomar por la fuerza. Asimismo, afirmó que “no existe un consenso aún” con los estadounidenses a la hora de fijar una posición común que presentar a Rusia.

Sobre los temas abordados en Berlín, los que incluían la concesión de garantías de seguridad para Kiev, Peskov destacó que Moscú no reaccionará “a las publicaciones de la prensa“, ya que “no ha visto todavía” los detalles sobre esos planes.