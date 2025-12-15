Rusia reitera apoyo a Venezuela tras acusar de “chantaje militar” a Estados Unidos

Moscú sostuvo la legitimidad de Maduro en Venezuela y cuestionó las acciones de Estados Unidos en la región.

Rusia reiteró su respaldo político a Venezuela frente a lo que calificó como “presión política y chantaje militar” por parte de Estados Unidos.

Así lo afirmó el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin, durante un foro juvenil ruso-venezolano celebrado en Moscú, en el que subrayó la alianza estratégica entre ambos países.

“En estos días expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y confirmamos el apoyo de la política del Gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria“, señaló el diplomático, citado por la agencia estatal TASS.

En su intervención, Schetinin recalcó que Venezuela, socio tradicional de Rusia en la región del Caribe, enfrenta actualmente una situación de alta tensión internacional. Según dijo, el país sudamericano “en estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directo“.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente fricción entre Caracas y Washington. El Gobierno estadounidense no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro y lo acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, un presunto entramado vinculado al narcotráfico. Desde mediados de año, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas, una operación que el mandatario venezolano interpreta como un intento de forzar su salida del poder.

En respuesta, Venezuela mantiene desde hace meses un estado de movilización militar en todo su territorio, ante lo que denuncia como una amenaza de invasión. Esta percepción se sustenta en el despliegue aeronaval estadounidense, descrito por expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) como el mayor realizado por Estados Unidos desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991).

Los respaldos desde Rusia a Venezuela

En mayo pasado, Moscú y Caracas firmaron un acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, días antes de que Washington anunciara el inicio de la operación antidrogas denominada Lanza del Sur. Según las autoridades rusas, el documento “expone la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar“, y confirma que Rusia actuará conforme a los compromisos asumidos con sus “amigos venezolanos“.

No obstante, Moscú ha negado hasta ahora que Caracas haya solicitado oficialmente asistencia militar, como misiles, aviones o sistemas antiaéreos. El Ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a defender la legitimidad de Maduro, mientras el Kremlin ha pedido a Washington evitar la desestabilización del Caribe y el Parlamento ruso ha instado a la comunidad internacional a condenar las “acciones agresivas” de parte de Estados Unidos contra Venezuela.