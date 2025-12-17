VIDEO – Maduro llamó a militares de Colombia a defender la soberanía de Venezuela

“Una máxima de los imperios durante siglos es divide y vencerás. Y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia y Venezuela, todos los días”, dijo el líder chavista.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los militares de Colombia a ayudar a defender la soberanía de Venezuela, al abordar las declaraciones de su similar de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de tener una “pretensión guerrerista”, a la vez que sostuvo que “ya todo el mundo ve la verdad, la verdad ha sido develada“.

“Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar“, aseveró Maduro en su declaración.

Más adelante, el presidente venezolano sostuvo que “una máxima de los imperios durante siglos es divide y vencerás. Y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia y Venezuela, todos los días“.

El llamado de Maduro a los militares de Colombia

“La mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo, es la unión. Por eso mi llamado hoy (…) es al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela, para que nadie ose tocar las soberanías de nuestros países, y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente”, apuntó.

A la vez, Nicolás Maduro afirmó que su país continuará con el comercio de su petróleo, pese al anuncio de Donald Trump de establecer un “bloqueo total y completo” contra los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Según manifestó el mandatario norteamericano, la medida se justifica porque las autoridades venezolanas “nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente“.