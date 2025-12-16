“Es un narco-dictador”: las palabras que Kast le dedicó a Nicolás Maduro previo a su viaje a Argentina

El dictador venezolano advirtió al presidente electo en caso de que “le toca un pelo a un venezolano”.

El presidente electo José Antonio Kast llegó a primera hora de la mañana al Aeropuerto de Santiago para emprender rumbo a Argentina para reunirse con Javier Milei, pero previo a subirse al avión fue consultado por las declaraciones de Nicolás Maduro.

El dictador venezolano, al referirse al triunfo del republicano en las elecciones del pasado domingo, fue tajante.

“Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler (…) pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se le respeta. Cuidadito. Escúcheme bien oyó, que el que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente señor Kast”, dijo en su programa de televisión.

Al ser consultado al respecto, el mandatario electo respondió que los dichos del dictador “me tienen sin cuidado” porque “es un dictador, un narco-dictador. Y hoy está pasando momentos difíciles por por la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Seguramente luego otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”.

Además de las declaraciones de Nicolás Maduro, Kast fue consultado por los dichos de Donald Trump, quien se atribuyó su triunfo en la segunda vuelta. “Es evidente que tanto Trump, como Georgia Meloni, Héctor Orban, hayan enviado sus saludos porque esto es una buena noticia para el Cono Sur“, aseveró.