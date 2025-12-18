El insólito caso de anestesista en Francia condenado a cadena perpetua por envenenar a 30 pacientes: 12 de ellos fallecieron

El anestesista Fréderic Péchier fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de cumplimiento efectivo de 22 años, por el envenenamiento de 30 pacientes entre 2008 y 2017 en dos clínicas del este de Francia. Del total, 12 fallecieron. Se trata de la pena máxima prevista por la legislación francesa para los delitos que se le imputaban.

El veredicto fue dictado por un tribunal mixto compuesto por seis miembros de un jurado popular y tres magistrados profesionales, que no dio credibilidad a la declaración de inocencia que el acusado sostuvo durante los tres meses que duró el juicio en el tribunal de Besançon. La defensa basó su estrategia en la ausencia de pruebas directas que vincularan de manera formal a Péchier con los hechos.

En su última intervención ante el tribunal, el pasado lunes, el médico insistió en su versión y apeló a su ética profesional. “Hace ocho años que lucho contra los que me acusan de ser un envenenador (…) Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado, el juramento hipocrático”, afirmó entonces.

Sin embargo, el jurado respaldó los argumentos presentados por la acusación, que sostuvo que Péchier era la única persona con acceso y oportunidad para cometer los envenenamientos. Según la Fiscalía, los actos habrían sido motivados por la animadversión del anestesista hacia algunos colegas médicos, a quienes pretendía perjudicar psicológicamente como forma de venganza.

Cómo describió la Fiscalía de Francia al anestesista

Durante el proceso, la Fiscalía describió al acusado, de 53 años, como un “asesino en serie” y un “doctor de la muerte”, señalando que habría inyectado potasio y otras sustancias a los pacientes para provocar paros cardiacos y así generar un clima de tensión y desgaste entre los profesionales con los que mantenía conflictos.

Aunque los investigadores no lograron reunir pruebas materiales concluyentes, consideraron que el anestesista era el único nexo común en todos los casos analizados, lo que resultó determinante para sustentar la acusación.

Tras conocerse la sentencia, los abogados defensores anunciaron que presentarán un recurso. No obstante, esta acción no evitará el ingreso preventivo en prisión de Péchier, quien había comparecido en libertad durante el juicio.