Cámara de Diputados destituye al hijo de Jair Bolsonaro: faltó a más del 80% de sesiones legislativas

La destitución del hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, de la Cámara de Diputados de Brasil marcó un nuevo golpe para el entorno del ex presidente, hoy encarcelado por liderar un intento de golpe de Estado. La decisión, adoptada por el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, puso el foco en el tercer hijo del ex mandatario y evidenció su progresivo aislamiento político.

Eduardo, de 41 años, fue apartado de su escaño debido a un elevado ausentismo parlamentario. Desde que se trasladó a Texas en febrero, acumuló faltas en más del 80% de las sesiones, superando el límite permitido por el reglamento interno. “Como todos saben, él vive en el extranjero por su propia decisión. No ha asistido a las sesiones de nuestra cámara, y es imposible ejercer el mandato legislativo si esa persona no está en nuestro territorio”, explicó Motta ante la prensa.

El ahora ex diputado sostiene que su salida de Brasil responde a una persecución política. Desde Estados Unidos, buscó respaldo del entorno de Donald Trump con el objetivo de presionar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y revertir la condena de su padre.

Sin embargo, de regresar al país deberá enfrentar un juicio por obstrucción a la justicia en el marco de la causa por los hechos del 8 de enero de 2023, proceso que podría derivar en una pena de uno a cuatro años de cárcel.

Hijo de Bolsonaro en picada por decisión

Tras conocerse la resolución, Eduardo Bolsonaro defendió su actuación y relativizó la pérdida del cargo. “Valió la pena”, afirmó, asegurando que logró “por primera vez” que “los dictadores paguen consecuencias reales”.

En un video difundido luego de la destitución, insistió: “Aunque haya personas que digan que estoy en Estados Unidos por elección propia, les digo: valió la pena, valió mucho la pena haber conseguido por primera vez que esos dictadores pagaran consecuencias reales”.

El hijo del ex presidente también reiteró que influyó en la decisión de Trump de elevar en un 50% los aranceles a productos brasileños, medida que el ex mandatario estadounidense justificó como respuesta a la “caza de brujas” contra su aliado. No obstante, gran parte de esos incrementos fue posteriormente revertida tras contactos entre Trump y Lula.

Mientras tanto, Lula reafirmó su intención de buscar la reelección en 2026 y se mostró confiado frente a eventuales candidaturas del bolsonarismo. “No voy a juzgar a los hijos o a la esposa de Bolsonaro, porque el dato concreto es que vamos a ganar las elecciones”, afirmó en Brasilia.