Conferencia anual de Putin: los avances rusos en Ucrania y las críticas a Europa por fondos congelados

Putin hizo alarde de su ejército con el enemigo en retirada en varios frentes, además de amenazar a Europa para “devolver lo robado”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró su conferencia de prensa anual, donde dejó abierta la posibilidad de avances en eventuales negociaciones de paz con Ucrania, aunque dedicó la mayor parte a destacar lo que describió como progresos sostenidos de las fuerzas rusas a lo largo de toda la línea de contacto.

Según el mandatario, el ejército ruso mantiene la iniciativa en todos los frentes, con el enemigo en retirada y varias ciudades clave bajo control parcial o total, específicamente en las regiones de Donetsk y Kharkov, dos de las regiones que más enfrentamientos han protagonizado.

El presidente ruso insistió en que Ucrania sufre grandes pérdidas y que sus reservas estratégicas se agotan, lo que —a su juicio— podría empujar a Kiev a buscar una salida negociada. En ese contexto, dijo haber recibido señales de una eventual disposición ucraniana al diálogo, aunque subrayó que la negativa de Kiev a discutir la cuestión territorial sigue siendo el principal obstáculo.

Putin reiteró que Rusia está dispuesta a una solución pacífica, siempre que se cumplan las condiciones planteadas por Moscú, incluida la retirada de las fuerzas ucranianas de las cuatro regiones anexionadas en 2022. “La eliminación de las causas originales del conflicto es indispensable“, remarcó, al tiempo que reconoció que el tema territorial es el más difícil de resolver.

Según cifras oficiales rusas, en 2025 el ejército habría tomado más de 6.300 kilómetros cuadrados y, desde 2022, casi 94.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Sin embargo, estimaciones independientes reducen considerablemente esas cifras.

La conferencia anual de Putin, que combinó la línea directa con la ciudadanía y una rueda de prensa, recibió más de 2,7 millones de preguntas, dominada por temas sociales. Sin embargo, el conflicto en Ucrania volvió a ocupar un lugar central en el discurso del Kremlin, donde cuestionó los activos rusos congelados por países europeos: “tendrán que devolver lo robado“.

Los fondos congelados rusos, el intento de financiamiento europeo a Ucrania

La Unión Europea anunció un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para financiar su esfuerzo bélico contra Rusia. La ayuda financiera llegará a través de una nueva deuda europea, en vez de recurrir a los fondos congelados rusos, una iniciativa que impulsaba Kiev junto a otros países europeos como Alemania.

Los activos congelados se remontan al inicio de la guerra en 2022, cuando la UE decidió bloquear las reservas de divisas que el Banco Central ruso tenía en territorio del bloque para reducir la capacidad bélica del Kremlin. En total eran unos 210.000 millones de euros, que en un inicio sobre todo eran títulos de deuda, no dinero en efectivo.

Cerca de 185.000 millones se encuentran depositados en Euroclear, una entidad financiera con sede en Bélgica dedicada a custodiar y liquidar activos de bancos e instituciones a lo largo del mundo. El resto se encuentra en otras entidades, principalmente francesas.

A partir de la semana pasada, la UE aprobó su congelación indefinida hasta que Rusia compense a Ucrania por los daños causados durante la guerra. A pesar de que se barajó financiar a Ucrania con esos fondos, Bélgica terminó por oponerse ante posibles demandas rusas, una decisión que tampoco contó con el apoyo de países como Italia o Hungría.