Las inéditas condiciones que puso Kim Jong-Un para la transmisión de la Premier League en Corea del Norte

Por primera vez en su historia, Corea del Norte permitirá la difusión de partidos de la Premier League en territorio nacional. Sin embargo, la inédita medida tendrá una serie de restricciones para poder llevarse a cabo. Según reveló el medio británico The Guardian, el régimen de Kim Jong-Un llevará a cabo un estricto control estatal que modificará de manera considerable las transmisiones.

Las autoridades del país asiático impusieron una serie de condiciones que comenzarán con algo tan básico como llamativo: los encuentros de la principal liga del fútbol inglés no serán transmitidos en directo. Los medios estatales editarán el contenido de los partidos para asegurarse que la audiencia norcoreana no reciba mensajes indeseados o contrarios al régimen.

Debido a esta proceso, cada duelo entre dos equipos ingleses por la liga doméstica se verá reducido a una duración de 60 minutos, recortando 30 minutos respecto al tiempo reglamentario habitual. En el proceso además se eliminará cualquier grabación en la que aparezcan jugadores de Corea del Sur, siendo algunos de los más prominentes Kim Ji-soo del Brentford y Hwang Hee-chan de los Wolves.

El control de Corea del Norte para transmitir por primera vez la Premier League

El control de contenido por parte del régimen de Kim Jong-Un irá más allá del deporte: cualquier referencia o símbolo a la comunidad LGBTQ+ será censurado antes de la transmisión. Banderines en los córners, algunas cintas de capitán y elementos alrededor de las canchas son algunos de los elementos usuales en los estadios.

Otra de las iniciativas del estilo implementadas por las autoridades norcoreanas es que todo texto en inglés visible en el estadio a través de la transmisión—desde las publicidades al lado del césped hasta las señaleticas que se puedan ver en las grades— será cubierto y reemplazado con gráficos en norcoreano durante la edición.