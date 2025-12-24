Jair Bolsonaro será operado en Navidad tras autorización del Supremo de Brasil

La cirugía por hernia inguinal se realizará en un hospital de Brasilia bajo custodia pese a no ser de urgencia para el ex mandatario.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes autorizó este miércoles la realización de una intervención quirúrgica al ex presidente Jair Bolsonaro, programada para el día de Navidad, tras una solicitud presentada por su defensa. La decisión se enmarca en sus funciones como instructor del caso por golpe de Estado que derivó en la condena del exmandatario.

Con el visto bueno judicial, Bolsonaro será ingresado este jueves en un hospital de Brasilia y operado al día siguiente de una hernia inguinal. De Moraes también permitió que su esposa, Michelle Bolsonaro, lo acompañe durante el proceso médico.

El expresidente cumple desde finales de noviembre una pena de 27 años de prisión por su responsabilidad en la fallida intentona golpista de finales de 2022. Tras la sentencia, fue trasladado a un centro de detención en la sede de la Policía Federal en Brasilia, luego de intentar sin éxito retirarse la tobillera electrónica que portaba durante el arresto domiciliario.

De Moraes es el magistrado encargado de resolver las decisiones vinculadas al régimen penitenciario de Bolsonaro y del resto de los condenados por la trama golpista. En este caso, evaluó los informes médicos presentados por la defensa y autorizó la cirugía, pese a que no se trata de una intervención de urgencia.

Según los antecedentes del proceso, los médicos recomendaron que el procedimiento se realice a la brevedad para evitar un eventual deterioro del estado de salud del exmandatario, lo que fue considerado por el tribunal al otorgar la autorización.

Bolsonaro, de 70 años, ha sido sometido a varias cirugías en los últimos años por problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, derivados en parte del apuñalamiento que sufrió en 2018 durante la campaña presidencial. En septiembre de este año fue operado por lesiones cutáneas, lo que volvió a poner en foco su historial médico.