VIDEOS – Tormentas en California: los registros que mantienen en alerta al estado por inundaciones repentinas

Un potente sistema de tormentas que durante la semana azotó California con vientos intensos, lluvias torrenciales y fuertes nevadas comenzaba a perder fuerza este viernes. Sin embargo, las autoridades mantienen alertas por oleaje extremo en la costa, riesgo de inundaciones repentinas en el sur del estado y posibles avalanchas en la Sierra Nevada.

En el área de la Bahía de San Francisco, las olas podían alcanzar hasta 7 metros, mientras que sectores del sur de California seguían bajo amenaza de inundaciones. En las montañas, especialmente en la región de Lake Tahoe, persistía el peligro de avalanchas. Bajo ese contexto, las autoridades pidieron a los residentes del pueblo montañoso de Wrightwood, ubicado a unos 120 kilómetros al noreste de Los Ángeles, que estuvieran preparados para evacuar ante eventuales deslaves.

El fenómeno estuvo asociado a ríos atmosféricos que transportaron enormes columnas de humedad desde zonas tropicales, coincidiendo con una de las semanas de mayor movimiento de viajeros del año. Como resultado, el centro de Los Ángeles registró la temporada navideña más lluviosa en 54 años, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas provocaron al menos tres muertes en California, entre ellas la de un hombre en San Diego por la caída de un árbol, un agente del sheriff en Sacramento en un incidente aparentemente relacionado con el clima y una mujer que fue arrastrada por una ola durante una fuerte tormenta en una playa del norte del estado.

La Navidad tras tormentas en California

En Wrightwood, localidad de cerca de 5.000 habitantes, las calles quedaron cubiertas de rocas, lodo y escombros. Sin suministro eléctrico, una gasolinera y una cafetería que operaban con generadores se transformaron en puntos de encuentro para residentes y visitantes que pasaron allí la Navidad.

Ante la llegada de nuevas lluvias, más de 150 bomberos fueron desplegados en la zona, informó Shawn Millerick, vocero del cuerpo de bomberos del condado de San Bernardino.

Según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Mike Wofford, el sur de California suele recibir entre uno y dos centímetros de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas acumularon entre 10 y 20 centímetros, con registros aún mayores en zonas montañosas.

Frente a la magnitud del evento, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en seis condados, lo que permitió activar asistencia estatal. Además, se desplegaron recursos y personal de primera respuesta en varios condados costeros y del sur de California, mientras la Guardia Nacional del estado permanece en alerta.