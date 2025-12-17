VIDEO – Las condenas que arriesga Nick Reiner por el asesinato de sus padres

Además, medios estadounidenses revelaron un video con el momento exacto en el que fue detenido por la policía.

Nick Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner, fue imputado con dos cargos de homicidio en primer grado, confirmó la Fiscalía de Los Ángeles, por lo que arriesga severas condenas en caso de que el tribunal lo declare culpable

El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó que, además de la muerte del cineasta y su esposa Michele, Reiner también es acusado “específicamente” de “haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo”.

El persecutor, junto con eso, recalcó que estos cargos pueden llevar a Nick Reiner a recibir las máximas condenas. Es decir, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

El matrimonio Reiner fue encontrado sin vida por su hija Romy en su casa ubicada en Los Ángeles, California. Si bien en un principio se habló de un suicidio, la policía lo descartó y comenzó la investigación como homicidio.

Por otro lado, se informó que la pareja había recibido puñaladas con un arma blanca, pero luego se reveló que fueron degollados.

El video de la detención

Medios estadounidenses difundieron en las últimas horas un video en el que vemos a Nick Reiner en una tienda, solo horas después de haber sido asesinados sus padres.

Segundos más tarde, mientras camina por la calle, se registró el momento en que el hombre de 32 años es detenido por la Policía de Los Ángeles.