¿Dónde se ubica Chile?: el nuevo listado de Estados Unidos de países peligrosos y sus advertencias

La clasificación considera aspectos como criminalidad, terrorismo, salud pública, disturbios civiles, entre otros, para cada país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una actualización de sus advertencias de viaje internacionales, un listado donde recomienda o desaconseja viajar a diversos países. Publicada en diciembre de 2025, clasifica a los diversas naciones y territorios en cuatro niveles de riesgo, que incide en ciudadanos estadounidenses, además de agencias de turismo y empresas con operaciones globales.

El sistema de advertencias se basa en una evaluación continua de criminalidad, terrorismo, salud pública, disturbios civiles, desastres naturales y capacidad institucional, según el Departamento de Estado. Así los cuatro niveles de riesgo se clasifican de la siguiente manera:

Nivel 1: Precauciones normales . Indica que el país presenta condiciones de seguridad y riesgo similares a las de Estados Unidos. Se aconsejan precauciones básicas.

. Indica que el país presenta condiciones de seguridad y riesgo similares a las de Estados Unidos. Se aconsejan precauciones básicas. Nivel 2: Precaución reforzada . Advierte amenazas adicionales, como mayor incidencia de criminalidad, terrorismo o riesgos sanitarios, por lo que se recomienda incrementar las medidas de precaución

. Advierte amenazas adicionales, como mayor incidencia de criminalidad, terrorismo o riesgos sanitarios, por lo que se recomienda incrementar las medidas de precaución Nivel 3: Reconsiderar el viaje . Recomienda evitar el viaje salvo que sea necesario, debido a amenazas como violencia, secuestros, disturbios o servicios médicos limitados.

. Recomienda evitar el viaje salvo que sea necesario, debido a amenazas como violencia, secuestros, disturbios o servicios médicos limitados. Nivel 4: No viajar. Señala destinos donde la vida y la seguridad pueden estar en peligro por conflictos armados, terrorismo o ausencia de servicios consulares.

Los países que constituyen el Nivel 1 del listado de Estados Unidos

El Nivel 1 incluye países y territorios donde se recomienda “ejercer precauciones normales”. En diciembre de 2025 figuran en esta categoría Australia, Canadá, Japón, Noruega, Portugal, Suiza, Taiwán, Zambia, entre otros. El listado oficial contiene más de cuarenta países: Austria, Bermuda, Bulgaria, Curazao, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Mónaco, Mongolia, Nueva Zelanda, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, Surinam, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam.

El Departamento de Estado advierte que aún pueden existir regiones o ciudades en dichos países con situaciones particulares que eleven el riesgo. Por lo mismo, se aconseja consultar información detallada para cada destino.

Las naciones clasificadas para el Nivel 2

El Nivel 2 constituye la clasificación en la que se encuentra Chile, donde se recomienda “ejercer mayor preocupación” por riesgos como criminalidad, terrorismo, disturbios o deficiencias en sistemas de salud. Los otros países incluidos son China, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido, Sudáfrica, Cuba, Costa Rica, Marruecos, Namibia, Botsuana, Suecia, Uruguay y República Dominicana.

El sitio oficial indica que las condiciones varían dentro de un mismo país, por lo regiones, provincias o ciudades pueden presentar niveles de riesgo mayores o menores al del conjunto nacional.

El Nivel 3 y sus principales riesgos

El Nivel 3 señala países donde el Departamento de Estado recomienda reconsiderar el viaje. En esta última actualización el grupo incluye Nepal, Nicaragua, Tanzania, Trinidad y Tobaho, Uganda, Guinea-Bisáu y Guyana.

Entre las razones para esta clasificación se encuentra la criminalidad, secuestros, disturbios civiles y deficiencias sanitarias graves. Aunque un país no figure completo bajo el Nivel 3, podría contener regiones con igual nivel de advertencia.

Los países que figuran en el Nivel 4 del listado de Estados Unidos y cuáles son los motivos

El Nivel 4 es exclusivo para destinos donde la agencia estadounidense recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia. La actualización oficial contiene a Afganistán, Bielorrusia, Birmania (Myanmar), República Centroafricana, Irán, Irak, Libia, Malí, Níger, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Venezuela.

Conflictos armados, terrorismo, criminalidad organizada, colapso institucional y ausencia de servicios consulares son los argumentos para la advertencia. En estos casos, según el Departamento de Estado, la capacidad de prestar asistencia consular es limitada o inexistente.