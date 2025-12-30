“Por mí, sigo 10 años más”: la confesión de Bukele sobre mantenerse en el poder en El Salvador

El mandatario afirmó que es un deseo personal y defendió la reforma constitucional que habilita una nueva reelección.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que le gustaría continuar gobernando el país por “10 años más”, aunque subrayó que se trata únicamente de un deseo personal y no de una decisión tomada. La declaración fue realizada en una entrevista con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg, grabada en la Casa Presidencial, en San Salvador.

“No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (…) pero si fuera por mí, yo sigo 10 años más”, expresó el mandatario. Bukele, que rara vez concede entrevistas a medios o periodistas salvadoreños, aclaró que sus palabras no implican necesariamente una extensión automática de su permanencia en el poder.

“Yo estoy diciendo (esto) como mi gusto, no quiere decir que esto tiene que pasar, puede ser que llegue hasta el 2027”, señaló, en referencia al término del actual período presidencial.

Durante la conversación, el jefe de Estado también reveló que había alcanzado un acuerdo con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, para mantenerse en el Gobierno hasta 2029. Sin embargo, explicó que una reciente reforma constitucional aprobada de manera acelerada por la Asamblea Legislativa habría modificado ese escenario.

“El acuerdo que tengo con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta 2029, (…) pero yo lo que le he dicho es que si me presento a la otra elección, el período termina en 2033, entonces no me puedo ir”, afirmó.

Bukele y su continuación como presidente

El pasado 31 de julio, el Congreso salvadoreño, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó en una sola jornada una reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, sin debate previo ni análisis legislativo. Con estos cambios, Bukele quedó habilitado para optar por un tercer mandato consecutivo.

Bukele asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, pese a que la Constitución vigente en ese momento prohibía la reelección inmediata, y cuyo período concluía en 2029. La reforma adelantó las elecciones presidenciales a 2027, año en que se celebrarán comicios generales, y estableció que a partir de entonces el período presidencial será de seis años.

En defensa de la modificación constitucional, el mandatario sostuvo en su cuenta de X: “El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de Gobierno, y nadie se inmuta”. Y agregó: “Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia”.