Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

“Por mí, sigo 10 años más”: la confesión de Bukele sobre mantenerse en el poder en El Salvador

El mandatario afirmó que es un deseo personal y defendió la reforma constitucional que habilita una nueva reelección.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que le gustaría continuar gobernando el país por “10 años más”, aunque subrayó que se trata únicamente de un deseo personal y no de una decisión tomada. La declaración fue realizada en una entrevista con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg, grabada en la Casa Presidencial, en San Salvador.

“No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (…) pero si fuera por mí, yo sigo 10 años más”, expresó el mandatario. Bukele, que rara vez concede entrevistas a medios o periodistas salvadoreños, aclaró que sus palabras no implican necesariamente una extensión automática de su permanencia en el poder.

“Yo estoy diciendo (esto) como mi gusto, no quiere decir que esto tiene que pasar, puede ser que llegue hasta el 2027”, señaló, en referencia al término del actual período presidencial.

Durante la conversación, el jefe de Estado también reveló que había alcanzado un acuerdo con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, para mantenerse en el Gobierno hasta 2029. Sin embargo, explicó que una reciente reforma constitucional aprobada de manera acelerada por la Asamblea Legislativa habría modificado ese escenario.

“El acuerdo que tengo con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta 2029, (…) pero yo lo que le he dicho es que si me presento a la otra elección, el período termina en 2033, entonces no me puedo ir”, afirmó.

Bukele y su continuación como presidente

El pasado 31 de julio, el Congreso salvadoreño, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó en una sola jornada una reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, sin debate previo ni análisis legislativo. Con estos cambios, Bukele quedó habilitado para optar por un tercer mandato consecutivo.

Bukele asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, pese a que la Constitución vigente en ese momento prohibía la reelección inmediata, y cuyo período concluía en 2029. La reforma adelantó las elecciones presidenciales a 2027, año en que se celebrarán comicios generales, y estableció que a partir de entonces el período presidencial será de seis años.

En defensa de la modificación constitucional, el mandatario sostuvo en su cuenta de X: “El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de Gobierno, y nadie se inmuta”. Y agregó: “Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia”.

Notas relacionadas

Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL: “No estamos buscando trabar la pelota, simplemente queremos hacer presente quiénes somos”
País

Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL: “No estamos buscando trabar la pelota, simplemente queremos hacer presente quiénes somos”

En entrevista con EL DÍNAMO, el secretario general del Partido Nacional Libertario aborda la reunión de Johannes Kaiser con la oficina del presidente electo José Antonio Kast. ¿Se ven dentro del gabinete los libertarios? "Acá lo que nosotros estamos pensando es un apoyo de carácter institucional, y eso puede o no considerar la participación de Johannes en el gabinete", afirma Urzúa.

Daniel Lillo
La verdadera dignidad
Opinión

La verdadera dignidad

La conversación seria y republicana es un guiño al pasado, a recuperar el camino perdido. Y a trascender ese octubrismo que tanto daño nos hizo. La amistad cívica, algo excepcional que nos vuelve a unir, es la envidia de muchos países. Algunos seguirán celebrando los insultos de Petro o las majaderías de Maduro, pero estas elecciones son una invitación a la unidad.

Foto del Columnista Leonidas Montes Leonidas Montes
Después del mapa azul
Opinión

Después del mapa azul

La gran incógnita es si habrá una sola oposición o varias. Todo indica que podrían convivir distintos polos dentro de un mismo bloque, con coordinaciones mínimas, pero con proyectos distintos. Algo que, en rigor, no sería tan nuevo: se parece bastante a cómo comenzó el gobierno actual.

Foto del Columnista Paula Comandari Paula Comandari
Escape libre
Opinión

Escape libre

Cuando la polarización marca el debate, cuando la mirada está puesta casi exclusivamente en seguridad y crecimiento —que, por supuesto, son importantes—, vale la pena forzarse a pensar qué queremos construir. Cuáles son las alternativas que queremos ofrecer al futuro. En qué sueño queremos fijar la mirada.

Foto del Columnista María José O'Shea María José O'Shea
Juan Sutil tras el triunfo de Kast:
Política

Juan Sutil tras el triunfo de Kast: "El desafío es cumplir con las promesas de campaña"

El expresidente de la CPC dice estar optimista respecto al próximo Gobierno, aunque ve algunos elementos en los cuales habrá que poner atención: las expectativas en materia de seguridad y crecimiento, pero también el rol de la futura oposición. Respecto del momento que vive Chile, es claro: “La Presidenta Bachelet es la gran responsable del estancamiento del país, de los problemas que hoy tenemos”.

Gabriela Villalobos
Chef Álvaro Clavijo: un colombiano en la cima
Gastronomía

Chef Álvaro Clavijo: un colombiano en la cima

Chef y propietario de El Chato, de Bogotá, recién coronado como el restaurante número uno de Latinoamérica por 50 Best, Álvaro Clavijo habla del vértigo del día siguiente, de la presión de liderar dos cocinas y de su objetivo mayor: convertir el premio en una herramienta para cambiar la conversación sobre su país y pasar de la etiqueta del miedo a la de un lugar al que se debe ir a comer.

Pablo Schwarzkopf